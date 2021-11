De Caixabank a Santander: la banca fracciona las compras sin comisiones por el Black Friday

Los bancos también se unen al Black Friday permitiendo a sus clientes fraccionar gratis las compras que realicen con tarjeta durante estos días. Además, han lanzado sus propios descuentos en la compraventa de acciones o en la contratación de seguros, y han mejorado las condiciones de los préstamos.

El propósito es común, activar el consumo en la recta final del año aprovechando el impulso de las compras de Navidad, que suelen tener como pistoletazo de salida este “viernes negro”, día en el que los comercios aprovechan para hacer descuentos. En este contexto, Caixabank ha optado por facilitar el fraccionamiento de las compras realizadas con tarjeta.

Así, los titulares de la tarjeta MyCard podrán pagar a plazos sus compras sin ningún coste (0% TAE) si se opta por el fraccionamiento de dos meses. Y los que quieran fraccionar el pago en más tiempo, no empezarán a pagar nada hasta dos meses después, es decir, hasta febrero o marzo de 2022.

La entidad también reactivará durante las últimas semanas del año la concesión directa de crédito a más de 5 millones de clientes. Se trata de créditos de fácil tramitación, tanto a través de oficinas como de canales digitales, con un máximo de 60.000 euros por persona.

El Banco Santander ha puesto en circulación 90.000 millones de euros para dar financiación instantánea a sus clientes particulares en oficinas físicas, o en la banca online. Y a sus clientes autónomos y empresas ofrece préstamos preconcedidos a tres meses y contratación 100% digital.

Asimismo, regalará un cheque regalo de Amazon de entre 50 y 100 euros a los clientes que contraten a través de los canales digitales (app o banca online) un seguro de hogar o de auto. Y permitirá a sus clientes que fraccionen sus compras (hasta 1.000 euros) en tres veces, sin intereses ni comisiones, si se pagan con cualquier tarjeta All in One con motivo del Black Friday.

En la misma línea, Bankinter ha abierto una oferta para tarjetas de crédito que permite fraccionar gratis (al 0% TAE) las compras realizadas durante este mes con el servicio Compra Smart. El banco que dirige María Dolores Dancausa también rebaja un punto porcentual el precio de los préstamos preautorizados o eliminación de la comisión de apertura.

Además, el Bróker Bankinter pone a disposición de sus clientes este viernes un descuento del 75% en la comisión de intermediación que se aplica en la compraventa de acciones del Dow Jones, de la Bolsa de Nueva York. En este caso la rebaja se extiende al próximo lunes, cuando tiene lugar el Cyber Monday, para valores que cotizan en el Nasdaq, el índice que agrupa a las empresas tecnológicas.

De esta forma, la comisión que se aplique en esos días y para esos valores, respectivamente, será de cinco euros. El banco avisa que esta oferta solo es válida para transacciones en Internet o vía móvil y para importes inferiores a 40.000 dólares, pero no cubre la compraventa de ETF’s (fondos cotizados) ni la operativa a crédito.

Banc Sabadell también está ofreciendo a sus clientes promociones en financiación y medios de pago, entre ellos, pagos con tarjeta aplazados sin gasto. En su caso, alargarán estas condiciones hasta enero con el objetivo de incrementar facturación y saldos aplazados durante los periodos de más compras, el Black Friday, la Navidad, los Reyes y las rebajas.

También Ibercaja se decanta por liberar de intereses y comisiones a sus clientes si deciden fraccionar en tres cuotas las compras superiores a 100 euros, realizadas entre el 8 y el 30 de noviembre con la tarjeta de crédito; Y Unicaja ha rebajado el interés de sus préstamos preconcedidos a sus clientes hasta el próximo 7 de diciembre.