Dimas Gimeno contra Amazon: quiere lograr con Wow lo que no pudo con El Corte Ingles

Dimas Gimeno quiere que la tecnología sea un puntal del nuevo proyecto Wow. La tienda phygital –que mezcla el negocio físico y digital– pretende contar con las mayores innovaciones para lograr lo que el expresidente de El Corte Inglés no logró con los grandes almacenes: plantar cara a Amazon en, este caso, la distribución de moda en España.

“Mientras las grandes tecnológicas –por Amazon y Alibaba– tienen sus centros de distribución en las afueras de las ciudades, nosotros estamos en el centro, por lo que podemos ser imbatibles en la velocidad de la entrega”, decía hace cuatro años el dirigente. Ahora, contará con un establecimiento en plena Gran Vía de Madrid.

La tecnología será así uno de los principales argumentos de la nueva compañía. “Se quiere proporcionar una experiencia de compra absolutamente personalizada y rompedora”, explicó el propio Gimeno en una ronda de entrevistas realizada a finales de diciembre.

Para conseguirlo, Wow contará con una base tecnológica que agrupará los datos que recolecte de manera tanto presencial como digital de los clientes. La inteligencia artificial, así como soluciones en la nube para la gestión logística y la cadena de suministro servirán para poner optimizar la gestión de la mercancía.

De este modo, SAP será la base tecnológica, la propia Amazon Web Services será el proveedor de servicios en la nube y Minsait ayudarán a desplegar el proyecto. La firma madrileña Jogotech mezclará la experiencia online y offline.

Wow arrancará este 2022

Aunque su inauguración estaba prevista para finales de 2021, el proyecto de Wow no arrancará hasta el primer trimestre de 2022. Tendrá dos patas: un establecimiento en la Gran Vía y una página web para completar las compras. El inmueble se abrirá en el número 18 de la vía madrileña. Y no será el último. Madrid será la primera parada de una empresa que pretende inaugurar tiendas en las principales ciudades del mundo, señaló la organización en un comunicado el pasado mes de diciembre.

La firma pretende atraer algunas de las marcas más punteras, que en ocasiones todavía no estarían disponibles de manera física en España. También con las principales enseñas, muchas de las cuales ya están en las estanterías de El Corte Inglés.

Sin embargo, plantar cara a los gigantes tecnológicos no dependerá solo de él. Gimeno denunciaba ya hace años que el combate entre el negocio tradicional y las grandes tecnológicas no se da en igualdad de condiciones. “La desigualdad fiscal existente no puede continuar, Europa tiene que actuar”, lamentaba. “Lo que no puede ser es que nosotros paguemos una serie de impuestos que ellos se ahorran”, añade. La solución: “O los regulas a ellos o nos desregulas a nosotros”.

“Por suerte, las autoridades se han dado cuenta de que hay un problema”, decía. “Imaginad el panorama existente si estas grandes corporaciones ganan cuota de mercado y siguen sin pagar impuestos”.