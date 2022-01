El Corte Inglés aprueba el miércoles la entrada de Mutua Madrileña en su capital

El Corte Inglés ultima los formalismos necesarios para aprobar este miércoles la entrada de Mutua Madrileña en su capital. El acuerdo alcanzado el pasado mes de octubre se someterá a votación en la junta de accionistas extraordinaria que los grandes almacenes han convocado para el próximo 26 de enero.

En el acuerdo se establece la adquisición del 8% de los grandes almacenes por 555 millones y el 50,01% de la filial aseguradora por 550 millones por parte de Mutua Madrileña. Asimismo, en la próxima reunión también está en el orden del día abordar una reducción de capital para eliminar las acciones en autocartera del grupo.

Salir a bolsa antes de 2028

De esta forma, se materializa el acuerdo entre el gigante de la distribución y la aseguradora, que incluye el compromiso de la empresa presidida por Marta Álvarez de salir a bolsa antes del año 2028, es decir, antes de seis años desde la firma del pacto en octubre del 2021, para dar así una ventana de liquidez a su nuevo socio.

Un almacén de El Corte Inglés. / ED-Archivo

Aunque, no se descarta, según fuentes financieras, que su debut en el parqué pueda incluso ser antes. De hecho, el compromiso no incluye una fecha exacta ni una hoja de ruta concreta, pero sí una penalización para El Corte Inglés dentro del acuerdo entre las dos compañías en el caso de no dar el salto a la bolsa en la fecha tope señalada.

El ‘sí’ de CNMC

Por otro lado, una vez obtenido el visto bueno de los accionistas quedará la aprobación de las autoridades. Según explicó la empresa en la última presentación ante los analistas, el sí de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no se espera hasta, como pronto, el próximo mes de abril. También es necesario el ok de la Dirección General de Seguros.

Será entonces cuando comience la maquinaria de la integración, que dará a la aseguradora el control de SECI (Seguros de Vida y Accidentes) y CESS (Correduría de Seguros) y un puesto en el consejo de administración del gigante. El sillón lo ocupará Ignacio Garralda, presidente y consejero delegado de Mutua.