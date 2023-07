«Será difícil seguir ofreciendo vuelos a 9,99 euros»

Ryanair se prepara para otro verano de récord. Con la pandemia totalmente superada, la aerolínea que más pasajeros transporta en España prevé trasladar alrededor de 35 millones de viajeros con origen o destinos a España, tras haber incrementado los precios un 10%.

Elena Cabrera, Country Manager de Ryanair en España y Portugal, explica en una entrevista a Economía Digital los planes de futuro de la low cost irlandesa en el país y los retos a los que se va a enfrentar a corto y largo plazo para seguir siendo la “aerolínea más barata” en plena espiral inflacionista.

Antes de nada, hagamos balance. Ya hace tiempo que habéis dejado atrás la pandemia, pero concretamente, ¿a qué nivel de ofertada y número pasajeros estáis respecto al 2019?

En el año fiscal del 2019 transportamos 46 millones de pasajeros con origen o destino a España y llegamos a los 50 millones en el de 2023. En abril, iniciamos el año fiscal del 2024 y llegaremos a los 52 millones. Estamos ya a niveles muy superiores de los precovid. Comparativamente con el verano pasado, para este hemos puesto 14 aviones extra: tenemos 92 aviones para esta temporada, 13 de los cuales son los nuevos Gamechanger, más sostenibles, procedentes de los nuevos pedidos que hemos realizado. En total, tenemos 725 rutas, de las cuales 60 son nuevas, y hemos aumentado la frecuencia en 150 más. Hemos ofertado 40 millones de asientos, en 2019 eran 36 millones, y esperamos alcanzar los 35 millones de pasajeros entre junio y setiembre.

¿Qué mercados están funcionando mejor?

España es un mercado que nos va genial, es el segundo a nivel global. De turismo exterior que viene aquí, funciona muy bien la llegada de turistas del Reino Unido, sobre todo al mediterráneo. Operamos en los tres aeropuertos de Catalaña y en los tres de la Comunitat Valenciana, en Murcia también, y después, sobre todo las Baleares y las Canarias. Después tenemos una fuerte apuesta por todo lo que son aeropuertos más pequeños, más regionales, para que tengan conectividad durante todo el año. Es nuestro objetivo de crecimiento en España, tanto ahora como para los próximos años. Operamos Santiago, Vigo, Santander, Vitoria y Asturias y es una región que funciona muy bien, una nueva perla de cara a los turistas que empiezan a venir a España, aparte de las costas y los puntos más tradicionales.

Y sobre los españoles que van fuera, básicamente, las capitales: Londres, Dublín, Roma… Italia funciona muy bien, es nuestro primer mercado y tenemos mucha conectividad entre ambos países. En Marruecos abrimos el año pasado, tenemos ya seis destinos y va genial, durante todo el año hay mucho flujo.

No ha mencionado Francia, pero supongo que la huelga de controladores os va a seguir afectando.

Sí, estamos trabajando mucho en este tema. Primero de todo, respetamos el derecho de huelga, obviamente, ese no es el problema. El problema es el tema de los sobrevuelos. Si los controladores aéreos españoles se ponen en huelga, los sobrevuelos en el espacio aéreo español están protegidos, en Francia no. Tenemos frontera con Francia y somos país periférico, por lo que España es el país más impactado, obviamente después de Francia, y dentro de esto, Ryanair es la aerolínea más impactada. La problemática que tenemos es que un cliente que coge un vuelo de Alemania a España, no entiende por qué se cancela su vuelo por una huelga en Francia.

Hasta junio, se convocaron más de 58 días de huelga, hemos cancelado unos 1.600 vuelos, hemos sufrido 18.000 retrasos más y calculamos que más de 3,5 millones de nuestros pasajeros se han visto impactados. Ya no solo es el impacto que puede tener en los clientes, también del impacto ambiental por el combustible extra que se quema y las emisiones de CO 2 que supone. Que hagan una huelga en Francia tiene un impacto en el cielo muy grande a nivel económico y ambiental. Dan unos pocos días de antelación para ponerse en huelga y tenemos una media de 3.000 vuelos al día, imagina la disrupción en el equipo de operaciones.

Pasamos a hablar de precios, ¿cuánto los habéis subido y cuáles han sido los motivos?

Dentro del sector, Ryanair somos quienes más hemos podido contener la subida de precios. El precio medio del billete antes era de 37 euros, ahora de 40, o sea que un 10%. ¿Por qué han subido? La Guerra de Ucrania, la subida de precios del carburante y la reducción de la capacidad aérea después del covid. Hay menos aerolíneas y las que hay tienen menos flota. Muchas funcionan con leasing, nuestros aviones son todos propios, pero otras tuvieron que deshacerse de aviones, por lo que han vuelto a operar con menos flota. Cuando reduces capacidad aérea, subes precios. Nosotros conseguimos contenerlos, en parte porque en el año fiscal 2023 teníamos el 80% del carburante cerrado, nos permitió tener una visibilidad sobre lo que íbamos a tener en los próximos meses.

Aviones de Ryanair en el aeropuerto de Girona. Foto: EFE

¿La tendencia es que sigan subiendo o vamos hacia una estabilización?

Para el año fiscal 2024, tenemos cerrado entre el 70 y 80% del combustible. Vamos a ver cómo evoluciona, la tendencia es que suba un poco más. A la larga se estabilizará, porque estamos aumentando capacidad. A nivel global, vamos a pasar de 168 millones de pasajeros en el año fiscal 2023, a los 185 millones en toda la red este año y queremos llegar a los 300 millones en 2034.

El director financiero de Ryanair, Neil Soharan, dijo que «los días de los vuelos a 9,99 euros han quedado atrás». ¿Habrá un punto de inflexión?

Seguimos manteniendo nuestro modelo, nuestro objetivo es ser la aerolínea más barata. Tenemos unos buscadores de inteligencia artificial que analizan los precios de todas las compañías, para estar siempre por debajo del precio de la segunda más baja. Es muy difícil que existan los precios de 9,99 por la coyuntura que estamos y porque estás en un avión que ha costado 100 millones de dólares y aun así estás pagando 40 euros. Fuimos la primera low cost de Europa y conseguimos que todas las aerolíneas bajaran los precios. Hemos conseguido democratizar los vuelos y eso va a continuar. Seguiremos siendo el estandarte de eso, pero vuelos a 9,99 van a ser muy difícil de encontrar. ¡Alguno hay!

Pese a la subida de precios, la demanda se ha mantenido.

No solo se ha mantenido, ha vuelto un poco a como se movía el mercado antes del covid. Por ejemplo, antes, la tendencia era coger los billetes con 4 o 5 meses de antelación. Con el covid se redujo a un mes porque no sabías donde podías ir o si iban a cerrar alguna frontera. Ahora la visibilidad se ha recuperado a medio plazo, desde Semana Santa tenemos un ritmo de bookings de verano muy alto. En el último mes, tuvimos un 94% de ocupación, de lleno de aviones. Espermas que así siga para el final de verano.

«Las reservas no solo se ha mantenido, ha vuelto a como se movía el mercado antes del covid» Elena Cabrera

En total, ya tenéis un 23% de la cuota de mercado en España. ¿Hay techo?

Hicimos los deberes, muchas compañías se vieron muy dañadas por el covid, pero a nosotros nos tocó con un balance económico muy positivo y hemos podido aguantar mejor que otras compañías. ¿Cómo creceremos? Con más capacidad y más aviones. Había demasiadas compañías en Europa, se van a ir fusionando y van a quedar 4 o 6 grandes grupos que serán los que controlen el mercado. Nosotros somos uno de ellos.

No os sumaréis a estas fusiones, ¿no?

Lo nuestro es el crecimiento orgánico. Siempre estamos atentos al mercado, pero nuestro crecimiento orgánico. Estamos recibiendo un pedido de 210 aviones de Boeing que ya hemos recibido 100, pero después está el nuevo pedido de 300 nuevos aviones. En 2026 tendremos 150 aviones primeros y el resto llegará escalonadamente antes del 2033. De los 300 la mitad va dirigido a renovar flota, el resto a ampliar la actual.

Vuestro objetivo es seguir creciendo en España, antes decía que estáis apostando por los regionales. ¿Es donde veis una nueva oportunidad?

Cualquier opción que tengamos de crecer las vamos a aprovechar, pero sí, nuestro objetivo es crecer a nivel regional y desestacionalizar el viaje en España, que no solo sea el boom del verano. Queremos ayudar a la conectividad regional con toda Europa. El objetivo es ir a la región del norte, que está funcionando muy bien, ahora, hemos añadido Londres en Vigo. También operamos en Almería, Jerez, Valladolid… Aeropuertos muy pequeños. Es una forma de definir la compañía, de diferenciaros. Operamos en 10 aeropuertos en regiones con menos de medio millón de habitantes. Muchas aerolíneas solo operan en los aeropuertos grandes, nosotros estamos en 27, 12 de ellos con base.

IAG y Air Europa y el ‘low cost’ y El Prat

Una de las próximas oportunidades que vais a tener será los slots que liberen Iberia e Air Europa con la fusión. ¿Dónde creéis que podríais entrar?

Por temas de competencia, van a tener que dejar slots a las compañías que estén en crecimiento, tengan capacidad y estén interesados en optar. Llenamos esas casillas. España es un mercado primordial, prioritario. Cualquier región donde se puedan liberar slots, nos va a interesar. Ahora mismo, son todo tiradas al aire. A priori, ves que puede haber más monopolio en Canarias, Baleares y Madrid. Allí se liberará, pero habrá más, eso es cosa de Bruselas. Estaremos atentos a lo que digan.

En Barcelona, ¿dependéis de la ampliación del aeropuerto para crecer?

El aeropuerto de El Prat está congestionado. Para crecer en Barcelona se tendría que tener, somos pro y sería muy beneficiosa. En caso de que se hiciera, nos gustaría seguir creciendo y tener opciones. ¿Cuáles son ahora? Girona y Reus.

Justamente, el Govern ha hablado en alguna ocasión de explotar el largo radio en El Prat y desplazar el low cost a Girona y Reus. ¿Qué supondría para vosotros?

Las tres principales aerolíneas de El Prat somos Vueling, Ryanair e Easyjet. Todas low cost y todas operamos solo en Europa. Ese es el market share, decir que se va a dejar para el largo radio cuando más del 60% de la operativa es europea…

Requeriría un cambio casi completo.

Exacto. Tenemos 14 aviones basados en Barcelona para este verano, 62 rutas y unos 1.000 vuelos semanales. Queremos crecer y si podemos lo haremos, pero tampoco hay que menospreciar las visitas a la Costa Durada y la Costa Brava. Nuestro primer vuelo hace 20 años en España fue un Girona-Frankfurt. Es una región que creció históricamente con Ryanair.