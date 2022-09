Ryanair insiste en que la huelga de tripulantes de cabina en España no está teniendo incidencia en su operativa. Lo dijo hace solo unos días el consejero delegado de la aerolínea, Eddie Wilson, mientras presentaba la temporada de invierno en Madrid y lo repite ahora la country manager de Ryanair en España y Portugal, Elena Cabrera, en una entrevista con Economía Digital.

Los retrasos de vuelos que se están viendo en España desde el pasado mes de julio, no son por la huelga de Ryanair. El motivo, asegura «es el caos que se está viviendo este verano en los aeropuertos de Europa«, sobre todo en Londres, Ámsterdam y Fráncfort, donde se han limitado operaciones por la escasez de personal. «Es un castillo de naipes», y si cae la primera carta, caen los demás.

¿Por qué dio la espalada Ryanair al sindicato Uso y Sitcpla, convocantes de la huelga?

Llevábamos cuatro años intentando negociar con Sicpla un convenio colectivo y no se llegó a ningún acuerdo, fue imposible. Nosotros entendemos que en una negociación ambas partes tienen que ceder, pero con estos sindicatos, pese a que pusimos muchas propuestas encima de la mesa, no avanzábamos. No les dimos la espalda, ellos decidieron convocar huelgas en medio de las negociaciones.

¿Y entonces os abrazasteis a CCOO?

No fuimos nosotros, ellos dejaron la mesa de negociación y decidimos firmar con CCOO, que hoy es nuestro sindicato representativo. En solo seis semanas llegamos a un acuerdo.

Seguís defendiendo que la huelga es poco seguida y tiene mínima incidencia, pero hay decenas de cancelaciones cada semana…

A los medios de comunicación os encanta decir que los retrasos de vuelos son por las huelga, pero no es así. Si Ryanair tiene que operar 10 vuelos y los servicios mínimos, que ordena el Gobierno, dicen que hay que dar servicio en 8 y 2 son susceptibles de huelga, el pasajero va a recibir un email diciendo que ese vuelo va a ser cancelado, y a continuación, le ubican en otro vuelo o le devuelven el dinero.

Como eso lo sé con antelación, la huelga no me provoca retrasos porque la operativa ya está adaptada a que un vuelo se cancele. Además, si hay dos vuelos susceptibles de huelga y se operan, es porque nadie se ha puesto en huelga. Y eso está pasando, hay pocas cancelaciones.

Y si no está relacionado con la huelga, ¿por qué hay tantos retrasos de vuelos?

Todas las aerolíneas tienen, pero Ryanair, que es la aerolínea número uno en España, en proporción, es la más susceptible. Pero este verano en concreto los problemas vienen del caos en Europa, hay limitaciones para operar y problemas de personal en Londres, Ámsterdam y Fráncfort.

Lo que se convierte en un castillo de naipes y si se retrasa un vuelo en Fráncfort que tiene que llegar a España, la operativa para el siguiente vuelo también se ve afectada. Es un circulo vicioso donde todos nos vemos afectados.

También ha habido muchos problemas con los controladores aéreos de Marsella, en el sur de Francia, nos ha bloqueado totalmente porque nos cortaron el paso. Para volar a España, ha impactado mucho a la operativa diaria de la compañía.

Entonces, ¿la huelga no provoca retrasos?

No tiene sentido decir que la huelga provoca retrasos, si tienes que operar un servicio mínimo o no acudes a la huelga, los aviones salen igual y no me provocas un retraso. Vienen por la idiosincrasia que estamos viviendo en Europa, que impacta en la operativa.

Y si la huelga no está teniendo incidencia en pasajeros, ¿por qué sois líderes en reclamaciones?

Se explica en términos de proporción, si eres la aerolínea que más pasajeros lleva, tienes que tener más reclamaciones que las demás. Y además, como si que está habiendo retrasos, la gente reclama. Los retrasos provocan malestar y los pasajeros tienen derecho a poner una reclamación.

¿Qué impacto económico ha tenido la huelga?

Algo al principio, en julio. Pero en los últimos meses no. Ryanair opera 3.100 vuelos al día y si se cancelan tres no tiene un gran impacto. Es más, en agosto hemos tenido el 96% de ocupación y esto es un récord. La huelga no está afectando en venta de billetes y hemos tenido 16,9 millones de pasajeros en agosto, la cifra más alta en la historia de la compañía.

¿A Ryanair no le importa que otras aerolíneas, como Iberia Express, hayan conseguido parar la huelga?

No está habiendo cancelaciones y apenas se están uniendo los tripulantes de cabina. Los sindicatos solo están haciendo ruido y nosotros no vamos a negociar con ellos porque lo hemos intentado durante cuatro años y no han querido.

Además, todo lo que están pidiendo ya está aprobado en el acuerdo del 30 de mayo con CCOO, en el cual tenemos mejoras salariales o más descansos.

Esto ya está aplicado para los tripulantes que están afiliados a CCOO. Y seguimos negociando para cerrar cuánto antes el convenio colectivo, que aplicará a todos. Esperamos tenerlo entre octubre y noviembre del 2023.

Los sindicatos convocantes de la huelga denuncian servicios mínimos del 100% e incluso despidos al comité de huelga. ¿Es cierto?

No es cierto. Los servicios mínimos vienen impuestos y hay que volar sí o sí. En cuanto al resto, la tripulación decide si secunda la huelga o no. Si se están operando al 100% es porque ellos quieren, por eso decimos que hay ruido por parte de los sindicatos.

Y no se les está despidiendo. La huelga es un derecho fundamental, pero si ha habido casos donde los tripulantes de cabina se han negado a operar servicios mínimos, y eso es otra cosa. Si hay vuelos protegidos, estamos obligados tanto la compañía como los trabajadores a volar.