El sector bancario español vive una situación boyante pese a que la coyuntura económica está tornando hacia un escenario cada vez más incierto. La elevada inflación juega un papel clave en el entorno financiero, afectando a la demanda de los clientes para determinados productos y obligando a los bancos a flexibilizar, actualizar o incluso lanzar nuevas ofertas tanto por el ahorro de los clientes, como por el crédito, entre otras cosas.

ECONOMÍA DIGITAL ha podido hablar con Franck Vignard, CEO de BNP Paribas Personal Finance, más conocido en España por su marca comercial, Cetelem, acerca de la actualidad del sector bancario y de los retos a los que se enfrentan tanto las entidades financieras, como también los clientes.

Cetelem es una de esas marcas que ha ido acrecentando su presencia en el entorno financiero a medida que han pasado los años. Pese a que la mayoría de los clientes la reconocen como una mera financiera, la apuesta de la entidad es la de ser una compañía más completa, que se acerque más al negocio bancario tradicional, pero sin llegar a ser un banco ‘clásico‘.

PREGUNTA: ¿Cómo valora el año de Cetelem hasta ahora?

RESPUESTA: Si marcamos el punto hasta agosto, en términos de actividad comercial estamos un poco por encima de lo previsto. Ahora mismo crecemos frente al año pasado, aunque este crecimiento es mucho más moderado que el visto en los últimos años. Es decir, se crece, pero se desacelera el crecimiento.

Lo que es una buena sorpresa es que la morosidad sigue por debajo de los niveles esperados. Este año es el segundo más bajo en términos de mora en nuestra serie histórica. Estamos bastante mejor de lo que esperábamos. Pese a la inflación, nuestros clientes están encontrando la manera de gestionar sus pagos. Para la segunda mitad del año, estamos atentos al tema de la morosidad, ya que seguimos viendo ajustes.

España sigue teniendo la particularidad de que las hipotecas a tipo variable tienen un peso bastante significativo, por lo que nos preocupa que esto pueda influir en el presupuesto de los clientes. En España, la gente prefiere tener una vivienda antes que alquilar, por lo que es un punto de preocupación que se debería notar más en la segunda mitad del año. Es en el cuarto trimestre cuando vamos a ver un mayor impacto sobre las cuotas de la gente. Tenemos esa inquietud.

P: Habéis lanzado nuevos productos, ¿diría que la apuesta es que Cetelem sea una entidad más completa?

R: Efectivamente. Queremos dar un salto desde estar solo en la parte de la financiación hasta tener una oferta más completa. No queremos ser un banco tradicional, no por ahora, ya que ese no es nuestro objetivo a corto plazo. Queremos completar una oferta con facilidades de pagos, una gestión de cuentas sencilla y proteger los ahorros. Tenemos todos los elementos para ser más completos.

P: Lanzasteis las cuentas de ahorro, ¿han tenido buena recepción entre los clientes?

R: Sin duda. Lanzamos las cuentas de ahorro a finales de 2022 y principios de este año, y ya tenemos 16.000 cuentas abiertas sin haber hecho ninguna campaña publicitaria. Las hemos puesto a disposición de los clientes con una remuneración del 2% sin condiciones, ya que queremos algo sencillo.

La cuenta de ahorro tiene liquidez diaria. Siempre tiene rentabilidad y acceso a la liquidez para que los clientes hagan frente a sus cambios de vida. Para nosotros es clave hacer productos sencillos, y la acogida está siendo fenomenal. El ritmo actual es de abrir 2.000 cuentas al mes y todo sin haber hecho una campaña publicitaria.

P: En cuanto a la remuneración de la gran banca por los depósitos, ¿ve sentido a las quejas de los clientes?

R: Creo que es natural. Con una inflación como la actual y con los tipos de interés al nivel en el que están, es normal que la gente busque rentabilidad por sus ahorros, por eso me parece totalmente natural.

Lo que ocurre es que el mercado español es muy líquido -no es una crítica, sino todo lo contrario: si un banco no tiene liquidez es un problema para la economía-, y es por ello por lo que no se genera tanta competencia con los depósitos. Pese a esto, hay alternativas, sobre todo en los bancos digitales.

P: ¿Cree que los grandes bancos españoles moverán ficha con los depósitos en el segundo semestre?

R: Creo que lo harán progresivamente. Se están consolidando las subidas de tipos y del euríbor. El Banco Central Europeo ha informado de que las subidas van a quedarse por más tiempo, y a media que la liquidez va saliendo de los depósitos y las alternativas cojan más peso, sí que considero que el sector va a moverse, no tengo dudas.

P: En cuanto a la compra de Orange Bank, ¿qué nos puede decir?

R: Puedo hablar poco sobre esto, ya que son dos compañías cotizadas. Se está negociando en exclusiva la compra de Orange Bank tanto para España como para Francia.

A nosotros nos interesa mucho la compañía, ya que creemos que tiene migraciones perfectas y que la base de clientes de la empresa es significativa en España, lo que nos daría un ascenso en el mercado. Nos interesa mucho.