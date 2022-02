Ferrovial negocia la compra del 49% del nuevo proyecto del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York

Ferrovial ha alcanzado un acuerdo de exclusividad para negociar con Carlyle, la firma de inversión global, la compra del 96% de su participación en el consorcio encargado de diseñar, construir y operar la nueva terminal 1 del aeropuerto internacional JFK de Nueva York, del que el grupo estadounidense es titular de un 51%.

Carlyle es titular de un 51% en New Terminal One. En caso de llegarse a un acuerdo sobre la transacción, Ferrovial adquiriría por tanto el 96% de dicha participación, lo que equivale a casi el 49% del proyecto total. El importe de transacción estimada es de unos 1.000 millones de dólares (880 millones de euros).

En un comunicado, Ferrovial explica que el cierre de la operación estaría sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre otras la aprobación del Port Authority of New York and New Jersey.

La multinacional que dirige Rafael del Pino, lleva tiempo con el objetivo de poder crecer en la división de aeropuertos. De echo, ya intentaron hacerse con la concesión del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Asimismo, pujó por el Aeropuerto de Westchester County Airport, en el Estado de Nueva York y participó en el proceso de privatización del Aeropuerto Internacional San Luis-Lambert, en la ciudad de San Luis, en el Estado de Missouri, que acabó siendo suspendido.

Además, esta semana la Ferrovial también ha alcanzado un acuerdo con la compañía de infraestructuras turca YDA Group para la adquisición de la participación del 60% de la sociedad que gestiona la concesión del Aeropuerto Internacional de Dalaman, en Turquía, por 140 millones de euros.

JFK de Nueva York será el aeropuerto más grande de la ciudad

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el pasado diciembre la construcción de la nueva terminal 1 del JFK, el aeropuerto más grande de la ciudad y entre los mayores del mundo, por un valor de unos 9.500 millones de dólares (8.366 millones de euros). Este nuevo proyecto dará trabajo a unas 10.000 personas y estará operativa para 2026.

La nueva terminal tendrá 223.000 metros cuadrados y se construirá en lo que ahora son las terminales 1 y 2, más el espacio donde estaba la terminal 3. También, ampliarán las terminales 4,5,6, y 8, donde esta construida actualmente la terminal 7.

El aeropuerto JFK está considerado uno de los principales motores económicos de la región neoyorquina, ya que da trabajo a 300.000 personas, paga 16.200 millones de dólares (14.269 millones de euros) anuales en salarios, genera 45.700 millones (40.246 millones de euros) anuales en ventas y en 2019, antes de la pandemia, batió el récord de 62,6 millones de pasajeros.