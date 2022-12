Five Guys acumula 37 millones en pérdidas desde su aterrizaje en España

Five Guys llegó a España con su muletilla de ser “la hamburguesería favorita de Barack Obama” en 2016. Desde entonces, la red de establecimientos de la popular cadena estadounidense se ha ido extendiendo por todo el país. Sin embargo, su éxito en las calles, con colas en muchos de sus restaurantes, no se ha trasladado todavía a su cuenta de resultados.

Pese a abrir una media de seis locales al año, la compañía acumula pérdidas por valor de 37 millones de euros desde que aterrizó en el país, según las cuentas reportadas al Registro Mercantil. Por lo que hace a sus ingresos, fueron creciendo de forma progresiva hasta un récord de 36 millones obtenido en 2019, cuando duplicó las ventas respecto el año anterior. Después, llegó la pandemia y lastro todos los negocios vinculados con la restauración. En total, ha ingresado casi 118 millones en seis años.

Las cuentas más recientes, las de 2021, muestran unas pérdidas por valor de 3 millones de euros, lo que implica una reducción de más del 50% frente a los casi 7 millones perdidos en 2019, cuando el negocio estaba en pleno gas antes de la pandemia, lo que también implica tener unos mayores gastos de explotación. El covid llevó a Five Guys a unas pérdidas máximas de más de 10 millones de euros en 2020, un 27% de los números rojos anotados a lo largo de su actividad en España.

A cierre del año pasado, la compañía no había conseguido revertir los efectos del covid, facturando un 8% menos que en 2019. Aun así, llegó a ingresar casi 13 millones de euros más que el año anterior, hasta los 33,7 millones. Si bien vendió menos, la compañía redujo las pérdidas en comparación con el 2019 por una “optimización significativa” de sus cuentas, alcanzando un ebitda de 1.9 millones de euros positivos, multiplicando la cifra precovid.

Durante el 2021, solo se vieron afectados por cierres algunos de sus restaurantes, con un mayor impacto durante el primer semestre del año, dado que fue el periodo con más restricciones tanto de horario como de capacidad.

Más restaurantes

Mientras que en 2020 Five Guys se decantó por no abrir restaurantes en España, en 2021 se abrió cinco establecimientos, lo que también contribuyó a remontar las ventas. Estos se localizaron en Sevilla, Málaga, Barcelona, Alicante y Madrid, alcanzando el total de 21 locales operados en propiedad. “Todas estas aperturas han superado sus expectativas de ventas, a pesar del todavía efecto del covid durante todo el año 2021”, valora la empresa dirigida por Daniel Agromayor en el informe.

Pese a las pérdidas, la cadena ve como “prometedores” estos resultados, en comparación a los tres últimos ejercicios fiscales, sin contar el 2020, por los pocos años transcurridos desde su aterrizaje. De hecho, la empresa asegura que en 2019 España ya fue el primer país de Europa continental dentro de su matriz, Five Guys JV, colocando varios de los restaurantes en España entre el top 10 de ventas y rentabilidad en el mundo.

La compañía ya preveía en las cuentas del año pasado unas mejores perspectivas para este 2022, tras el fin de las restricciones y una mayor proyección del turismo y el consumo. Aun así, se mantuvo prudente “expectantes del freno que pueda suponer” el estallido de la guerra en Ucrania y su impacto en los costes energéticos y de las materias primas.

En una reciente entrevista con Europa Press, Agromayor, apuntó a una recuperación de su hoja de ruta para este 2022, continuando su expansión por el territorio nacional y cerrando el año con seis establecimientos más. En este último trimestre la previsión es abrir dos locales más en Madrid y en Murcia, que supone la llegada por primera vez de uno de sus restaurantes a la provincia. El objetivo es llegar a los 30 locales en 2023.