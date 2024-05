El Gobierno, la Generalitat de Catalunya, la firma automovilística china Chery y la catalana Ebro están analizando impulsar ayudas para la nueva planta que que ambas empresas quieren poner en marcha en los antiguos terrenos de Nissan emplazados en la Zona Franca de Barcelona.

Después de destacar que el Gobierno ha «ido haciendo el seguimiento de cada cuestión y cada duda» que les ha surgido a las dos compañías desde la constitución de la comisión hace en torno a seis meses, la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, ha hecho hincapié que en mantenido reuniones en distintas ocasiones.

«Es un tema que se hace habitualmente», ha subrayado el director general de Industria de la Generalitat, Oriol Alcoba, en el transcurso de una entrevista con la agencia Europa Press, en alusión a la aportación de fondos públicos a proyectos industriales privados con el objetivo tanto de hacer más atractiva una ubicación para los nuevos operadores como compartir el riesgo que implique el proyecto.

Alcoba ha recordado que se trata de convocatorias abiertas a las empresas y que están sujetas a una normativa europea que fija mecanismos de control y transparencia que impiden a las administraciones públicas «atribuir ayudas a debo».

Inversión en la planta

Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer que la inversión público-privada prevista para el proyecto durante los próximos tres años era de 400 millones de euros, a pesar de que no concretó qué cantidad corresponderán a fondos europeos ni los recursos que aportarán Gobierno y Generalitat de Catalunya.

Por el momento, la compañía de ingeniería Btech, que comparte con Ebro la matriz, EV Motors, ha obtenido 21 millones de euros del Perte VEC I y II. Además, la Generalitat tiene previsto destinar 4,5 millones de euros desde 2021 al D-Hub, a través de tres convocatorias de ayudas, a las que hay que sumar los 6 millones que invierte en formación de antiguos trabajadores de Nissan.

El Estado ya ha entregado su aportación, si bien la administración catalana, hasta la fecha, ha realizado el desembolso mediante un adelanto de las las ayudas vinculadas a la línea de producción DKD, el primer método de producción que Chery y Ebro prevén impulsar. El resto del importe lo abonará «una vez se demuestre que se ha cumplido el proyecto con los requisitos comprometidos».

Ambas administraciones han asegurado que prevén facilitar más fondos en el futuro. Mientras que la Generalitat de Catalunya condiciona las nuevas aportaciones a «nuevos proyectos y cosas específicas», el Gobierno tiene intención de proporcionarlos a través del Perte VEC III y IV y de instrumentos propios, como el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIPP) y de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera (IDI).

Tanto Torró como Alcoba no han querido desvelar el peso de los fondos públicos en el conjunto de la inversión y han destacado que Chery no ha recibido ninguna de las ayudas, si no que la nueva planta las ha recibido a través de Ebro o el D-Hub. «Los recibirá en algún momento, pero aún no, porque aún no han presentado ningún proyecto», ha zanjado.