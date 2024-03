Grifols cumple in extremis con su promesa a los inversores. La farmacéutica catalana ha presentado este viernes sus cuentas del año 2023 auditadas por KPMG sin salvedades, un trámite pendiente que la he permitido remontar en Bolsa.

La compañía publicó el pasado 29 de febrero su informe financiero anual, pero no iba acompañado por una auditoria que avalarla la credibilidad de las cifras, algo que enfadó al mercado de valores y castigó a la empresa con importantes bajadas en bolsa. La falta del informe del auditor se vio agravada por la crisis reputacional en el que está inmerso el grupo las acusaciones de Gotham City.

Ese día, Thomas Glanzmann, presidente ejecutivo y CEO de la corporación, prometió a las analistas durante la conferencia para presentar las cuentas que KPMG firmaría un informe sin salvedades, como muy tarde el día 8 de marzo, recalcando que se trataba de un problema administrativo. Y así ha sido. La Bolsa se despertaba con el informe de la consultora remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), limpio de salvedades, algo que ha aupado el valor de la empresa.

Grifols recupera los 8 euros pro acción

Sobre las 9:30 de la mañana de este viernes, las acciones de la Grifols crecían en un 16%, recuperando los 8 euros por acción. Esta cotización llega después de una semana aciaga para la multinacional en el mercado de valores, en la que anotó precios mínimos de hasta 6,50 euros por título, a causa de toda una cadena de infortunios.

Aparte de las cuentas sin auditar, algunos de los factores que han mellado en los últimos días al grupo son un error comunicativo que dio a entender a los analistas que la empresa no generaría caja en 2024, la revisión a la baja de su rating por parte de Moody’s y otro informe de Gotham City.

«En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 31 de diciembre de 2023, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), y demás disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de aplicación en España», expresa KPMG en el informe de auditoría.

La presentación de la auditoría sin salvedades ha supuesto un alivio para Grifols en el mercado, aunque KPMG ha incluido un párrafo de énfasis en que hace referencia al estudio que está preparando la CNMV sobre las cuentas de la cotizada por las acusaciones de Gotham, así como de las actuaciones de la firma bajista.

«La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el ejercicio de sus capacidades de supervisión, ha realizado diversos requerimientos de información al Grupo a los que la Sociedad dominante ha dado cumplida respuesta. A la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría la CNMV no ha manifestado aún su conclusión sobre la información remitida. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión», dice la big four.

Grifols actualiza el informe del 29 de febrero

Más allá del informe de KPMG, las cuentas presentadas este viernes incluyen una modificación de la información financiera remitida a finales de febrero. El nuevo documento incluye un matiz que hace referencia a la operación de integración de la JV con InmunoTek, firma con la que Grifols se ha aliado para ampliar su red de centros de donación de plasma en Estados Unidos, donde radica más de la mitad de su negocio.

En la comunicación al regulador bursátil, Grifols destaca que la información actualizada «no tiene impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias» ni en la ratio de apalancamiento o los flujos de caja.