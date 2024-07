Grifols nombra como nuevo director financiero Rahul Srinivasan, ex directivo de Bank of America

Grifols estrena un nuevo fichaje. La multinacional catalana ha nombrado a Rahul Srinivasan, ex directivo de Bank of America, nuevo director financiero en sustitución de Alfredo Arroyo, que ha decidido jubilarse tras 17 años en la empresa, ha informado en un comunicado este jueves e informa Europa Press.

Srinivasan liderará a nivel global el área financiera de la compañía, que incluye planificación, tesorería, fiscalidad, reporte financiero y relaciones con los inversores y sostenibilidad, y también será responsable de implementar estrategias efectivas de flujo de caja y de impulsar planes de gestión de deuda.

Con el nombramiento de un director financiero procedente de una entidad de reconocido prestigio, la compañía pretende despejar las dudas sobre su contabilidad sembradas por los informes del fondo bajista Gotham Research.

El CEO de Grifols, Nacho Abia, ha explicado que Srinivasan «tiene un profundo conocimiento de las finanzas corporativas y una amplia experiencia en las dinámicas de los mercados de capitales».

Hasta el momento, Srinivasan era el ‘head of EMEA Leveraged Finance and Capital Markets’ en Bank of America y «bajo su liderazgo el equipo logró un significativo crecimiento de los ingresos».

El nuevo director financiero de Grifols asumirá el cargo el próximo 16 de septiembre y trabajará junto a Arroyo durante un periodo de transición «para garantizar un traspaso fluido de responsabilidades».