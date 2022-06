Guerra en el Cercle d’Economia: la presentación de las candidaturas y el debate, en el aire

La precampaña de las elecciones del Cercle d’Economia, las primeras de su historia con más de un candidato, ya empezó con barullo por las acusaciones de parcialidad del entorno de una de las candidatas, Rosa Cañadas, contra la junta de la institución y su actual presidente, Javier Faus. En las últimas semanas han bajado los decibelios pero la guerra sigue presente y vienen semanas movidas.

El 8 y el 9 de junio, pocos días antes de la junta del 13 que proclamará candidatos a Jaume Guardiola y Rosa Cañadas, estaba previsto que los dos directivos que anhelan la presidencia del Cercle presentaran su junta ante los socios de la institución. Sin embargo, no está claro que vaya a hacerse; al menos, uno de los candidatos no lo cree pertinente.

Fuentes cercanas a Cañadas aseguraron a Economía Digital que creen que presentar ya la junta es precipitado, pues todavía no serán oficialmente candidatos, y consideran que debería hacerse más adelante. Guardiola, en cambio, sí quiere hacerlo, y ha pedido que sea el día 9. Fuentes del Cercle no concretaron si se celebrarán o no dichas presentaciones, pero añadieron que si los candidatos lo desean, las instalaciones de la calle Provença de Barcelona están a su entera disposición.

El otro tema objeto de polémica es el debate entre ambos candidatos. Cañadas dijo en la presentación de su precandidatura ante la prensa, el 23 de mayo, que quería hacer debates y lo había solicitado a su rival, pero éste lo había declinado. Fuentes del equipo de Guardiola niegan ambas cosas: haber recibido la oferta y haberla rechazado.

Jaume Guardiola presenta su programa para las elecciones del Cercle d’Economia ante los socios

El candidato designado por la actual junta asegura que ira al debate, aunque espera que sea la mesa electoral del Cercle la que lo convoque, y se celebre en las instalaciones de la institución y ante los socios. Fuentes del Cercle explicaron que será competencia de la mesa la decisión de convocarlo, algo de lo que ya se ha hablado en el seno de la junta pero que se celebraría, en todo caso, después del 13 de junio.

La última junta, en una semana

El 13 de junio se celebra la última junta antes de las elecciones, en la que la misma se disolverá y se constituirá la mesa electoral, que regirá el proceso electoral y será la máxima autoridad de la institución hasta que se designe ganador de los comicios y se nombre nuevo presidente.

La mesa electoral la integrarán uno de los expresidentes dos miembros de la junta saliente y dos socios por sorteo. Los miembros de candidaturas quedarán excluidos. Los expresidentes decidirán ellos mismos quién está en la mesa, aunque los que tienen más números son Juan José Brugera, último presidente antes de Faus, y Salvador Alemany.

Rosa Cañadas presenta su candidatura ante los socios del Cercle d’Economia

El mismo 13 de junio se validarán los avales aportados por cada precandidato –el mínimo para concurrir a las elecciones son 50, número que ambos han ya superado sobradamente– y Guardiola y Cañadas serán nombrados oficialmente candidatos. También se conocerán al menos 14 miembros de sus juntas, en el caso de que no los hayan presentado antes.

Guardiola tendrá como vicepresidentas a Teresa García-Milá y Núria Cabutí, y en su junta habrá más de la mitad de la actual. La junta de Cañadas es un misterio. Ha aparecido algún nombre pero la empresaria se resiste a dar más nombres. Lo que sí ha dicho es que guardará sillas para los miembros de la junta actual que quieran formar parte de su equipo.

El número de avales será un primer indicador de los apoyos de cada candidato, si bien para nada serán definitivos pues no suponen un compromiso de voto y, además, un socio puede avalar a ambos contendientes. Pero paralelamente están recogiendo delegaciones de voto, aunque es más complejo burocráticamente, y esa vara de medir será mucho más aproximada.