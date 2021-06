Hearst, editora de Elle y Men’s Health, despedirá a casi un tercio de los trabajadores en España

El que es el primer grupo editorial de revistas en España, Hearst, ha anunciado este martes un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que pretenden despedir a 97 trabajadores de sus cabeceras, más del 30% de la plantilla actual.

Se trata del segundo ERE que lleva a cabo la compañía en un año y medio aproximadamente, a través de los cuales se ha despedido a unas 160 personas, el 46% del total de la plantilla, según avanza el diario El Español.

El comité de empresa ha denunciado que “los despidos son injustos para todos los compañeros, ya que el 49%, cuenta con más de 20 años de antigüedad y, el 78%, supera una década en la empresa. A lo largo de su historia, la plantilla ha participado de forma activa y entregada para aupar a este grupo en el primer puesto de las empresas editoriales en España”.

“La dirección de la empresa nos ha trasmitido la su intención de despedir a 97 compañeros, el 31,3 % de la plantilla y reducir el portfolio (cabeceras, títulos, revistas) que no contribuya, que resulte irrentable, no competitivo y/o no estratégico”, añade el comité . Además del cierre de cabeceras, el ERE afectará también a la gran mayoría de departamentos del grupo.

El grupo Hearst es el editor de cabeceras que han conformado la estampa de los quioscos españoles en los últimos años, con cabeceras como Elle, Diez Minutos, Women’s Health, Esquire, Cosmopolitan, Men’s Health, Fotogramas, Nuevo Estilo, Harper’s Bazaar, Casa Diez, Cocina Diez, Supertele, Runner’s World, Car&Driver, DeViajes, TeleNovela y QMD!, entre otras