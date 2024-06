La historia de emprendimiento de Chema González: de generar varios millones al mes «a perderlo todo»

Aventurarse a emprender un negocio entraña sus riesgos. Una clara muestra de ello es la historia de Chema González, un jerezano que se embarcó de lleno en el mundo del alquiler vacacional, tras desencantarse con la banca de inversión. Una de las compañías que fundó durante su andadura despertó el interés de la cadena hotelera de la mujer de Amancio Ortega, Rosalía Mera, pero también del propietario de la cadena de supermercados valenciana Mercadona, Juan Roig, que invirtieron en la idea.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. A pesar de que ha conseguido poner en marcha varias empresas que han generado millones de euros, en varias ocasiones se ha arruinado, lo que le ha llevado a tener que empezar otra vez de cero, explica en una entrevista a Economía Digital. Esta es su historia.

El «gusanillo» del emprendimiento

González comenzó estudiando un doble grado de Economía y Derecho. «Siempre me había querido dedicar a los negocios y mi padre me dijo que era una buena opción para estudiar», relata. Tras tomarse un breve periodo de tiempo para recorrer el mundo con una mochila a sus espaldas, asistió a una feria de empleo, donde se animó a cursar un MBA, que le llevó a dar el pistoletazo de salida a su carrera profesional en la banca de inversión en Londres.

No pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que no era lo suyo. «La vida no estaba hecha para que yo fuese empleado de nadie, tenía mis inquietudes y no quería vivir con las reglas de otro», explica para después reconocer que siempre había tenido el gusanillo del emprendimiento. «Cuando era estudiante empecé a vender cinturones de Argentina en España para pagarme el día a día en la universidad», relata.

Aprovechar las oportunidades

«Como nadie me quería dar una compañía para que la dirigiese, con mi hermana y mi mejor amigo, montamos Alterkeys», apunta. La compañía nació en el marco de las olimpíadas que se celebraron en la capital inglesa en 2012. «En unos meses va a venir la mayor concentración de personas del mundo, si queremos dedicarnos a los negocios, no podemos desaprovechar esta oportunidad», dijo a su amigo y a su hermana.

El CEO de Alterhome, Chema González. Foto: Cedida.

El empresario recuerda que el germen de la empresa fue su propia experiencia personal. «Pasar unos días en Londres es muy caro y los hoteles siempre están llenos, mientras que nuestra casa, que está en una zona muy céntrica de la ciudad siempre está vacía cuando nos marchamos de viaje, por lo que pensamos en alquilarla», subraya.

De esta conversación en el sofá de casa nació Alterkeys, una plataforma enfocada a ayudar a los propietarios a obtener rentabilidad por sus viviendas vacacionales. La compañía no solo acabó operando en más de 40 países y contando con más de 100.000 propietarios, sino que también logró la inversión de la familia Ortega y Juan Roig. «A Amancio Ortega no lo llegué a conocer, porque la inversión provenía de la cadena de hoteles de su mujer, Rosalía Mera, pero Roig es un tipo humilde, nos gustó mucho poder aprender de él».

De millonario a la ruina

Unos años más tarde estalló la pandemia, con un efecto devastador para el negocio. «Esa empresa en la que habíamos trabajado muchísimo, por una causa ajena como fue el Covid, pasó de una gran facturación a perder más de 120.000 euros mensuales», indica.

«Caer te ayuda a aprender para no volver a tropezar con la misma piedra», destaca y añade: «No se fracasa si se analiza lo que ha pasado y se aprende». Con la perspectiva que brinda el tiempo, admite que atravesar esta complicada situación les permitió darle la vuelta a un modelo de negocio que «funcionaba bien, pero no era excelente».

A su parecer, en general, se tiene una falsa idea de lo que es el emprendimiento. «Algunos, que han visto la película de Facebook se creen que así es hacerse millonario, pero emprender no tiene nada que ver con eso, está relacionado con la pasión por lo que haces, es la única manera de no desistir».

Descontento con Kike Sarasola

Finalmente, acabó vendiendo Alterkeys a Room Mate, la compañía presidida por Kike Sarasola. «Fue algo estratégico, porque el mercado era cada vez más competitivo, pero nunca quisimos deshacernos de la empresa, de hecho, tras la operación seguimos involucrados varios años y hoy sigo siendo accionista», desgrana.

«Kike Sarasola tenía una visión de negocio y yo otra»

González tenía claro que los hoteleros iban a entrar al sector del alquiler vacacional porque conocían esa industria mejor. «Se nos acercaron varias cadenas hoteleras», recuerda y concreta que acabaron decidiéndose por Room Mate al considerar que tenía la capacidad para llevar a la empresa a donde querían llegar.

«Tomamos esa decisión, en vez de pelear nosotros contra el mundo, porque entendimos que tenía esa motivación de hacer crecer la empresa mucho y de forma rápida», justifica. Al poco tiempo, sin embargo, descubrió que no estaban tan alineados como pensaba inicialmente. «Kike Sarasola tenía una visión de negocio y yo otra», reconoce.

Salto a Estados Unidos

No pasó mucho tiempo hasta que se embarcó en otra aventura: Alterhome. Su experiencia en Alterkeys, le permitió conocer que casas se alquilan más y cuáles son las principales quejas de los viajeros, pero también detectar que los propietarios no brindaban una experiencia profesional a los clientes y que existía un margen de mejora.

Por ello, impulsó una plataforma que proporcionase las ventajas de alojarse en un apartamento con los servicios propios de un hotel, sin perder de vista la rentabilidad para los propietarios. Las viviendas que cumplen los requisitos fijados se ponen a disposición de los viajeros, mientras que la compañía se encarga de darles un buen servicio y proporcionar al dueño del inmueble una renta fija. «De esta manera, podemos abrir en una ciudad sin necesidad de comprar ninguna vivienda», explica.

Actualmente, la compañía se encuentra en varias ciudades del país, pero también en Sur América. «Los planes de crecimiento pasan por consolidarnos en España y crecer en fuerte en México y Colombia para dar el salto a Estados Unidos», una operación que aspiran materializar entre finales del próximo año y principios del siguiente. Y zanja: «Lo tenemos en el punto de mira para que llegue lo antes posible».