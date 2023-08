Iberdrola y Endesa se revuelven contra las críticas a las renovables y lanzan proyectos más integrados

Iberdrola y Endesa no quieren que haya dudas: el desarrollo renovable es positivo para la sociedad y la economía, y su ejecución no tiene por qué producirse en detrimento de otras cuestiones agrarias o ganaderas. Por ello, como grandes referentes del sector, no dudan en mostrar dichas bondades.

Así, en apenas un margen de 24 horas, las dos principales eléctricas españolas han puesto de relieve algunas de las principales acciones que están llevando a cabo para demostrar que el despliegue de proyectos renovables no debe ser un problema para los vecinos que las acogen.

En estas últimas fechas, tal y como ha venido publicando ECONOMÍA DIGITAL, la contestación social frente a las renovables va en aumento. Ya no se trata de un lema con el que se abanderó la famosa película ‘As bestas’, sino que la situación no deja de crecer.

En este contexto, y para intentar disipar dudas, las empresas muestran cómo están abordando estas cuestiones. Por ejemplo, Iberdrola ha sacado a relucir un acuerdo de colaboración con un apicultor local (Coolbelha) para instalar colmenas en sus plantas fotovoltaicas en operación.

En total se han instalado 30 colmenas, repartidas a partes iguales entre las plantas fotovoltaicas Conde y Algeruz II, situadas en el distrito de Setúbal.

Proyecto apícola de Iberdrola

Tal y como explican desde la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, previamente se realizó un estudio de viabilidad con el apicultor para identificar la mejor ubicación de las colmenas, en estrecha articulación con la seguridad de los equipos de las plantas y de los trabajadores de operación y mantenimiento. La instalación de las colmenas se realizó durante período nocturno, con el fin de mantener la seguridad de las abejas.

De esta forma, Iberdrola ha puesto en marcha los Proyectos de Integración Paisajística de las centrales fotovoltaicas, que incluirán el cultivo de especies aromáticas específicas (melíferas) para aumentar la calidad de la miel y también para conseguir una simbiosis completa entre la actividad apícola y la generación de energía limpia.

Endesa también se suma

Con la intención de explicar cómo hay proyectos renovables que se integran de una manera más directa con el entorno, Endesa, a través de su filial renovable Enel Green Power España, ha dado un paso más en la convivencia entre estas instalaciones y el sector primario llevando a cabo la primera recolección con maquinaria agrícola de un cultivo agrivoltaico, entre paneles solares.

Este hito se ha producido en la planta solar de Las Corchas (Carmona, Sevilla) donde desde 2021 se está estudiando la viabilidad del cultivo entre paneles solares de la mano del equipo de Innovación de Endesa y el Ctaex (Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario).

Esta experiencia, según cuentan desde Endesa, ha sido pionera en el sector de las renovables, y llevó al cultivo de plantas aromáticas que resistieran las temperaturas de la zona y que además ayudaran a la polinización de las colmenas del apicultor de la zona que cuenta con un apiario solar en la propia instalación.

Además, tras el éxito de la recolección del lino en Carmona, el equipo de innovación de Endesa está trabajando en ampliar la extensión cultivable hasta las 10 hectáreas en la planta solar de Valdecaballeros de Cáceres, donde gracias a un consorcio europeo formado por más de 20 países se quiere cultivar romero para su uso como biomasa en una empresa local.

Este proyecto denominado SustaiNext que se encuentra en su fase de tramitación es una apuesta clara de Europa hacia este tipo de convivencia entre sector primario e industrial.