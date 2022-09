Iberdrola y Endesa chocan sobre la necesidad de excluir el coste del tope del gas en el recibo

La ‘excepción ibérica’ ha sido el gran cambio regulatorio que ha vivido el sector eléctrico español en los últimos años. Una situación que ha afectado a todas las compañías; sobre todo, ahora que todos sus clientes se verán afectados a la hora de pagar la compensación por el tope del gas. Curiosamente, las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, discrepan sobre cómo abordar el siguiente paso.

Así lo han mostrado en el marco del ‘IV Congreso Aelec’. El director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha manifestado que «está habiendo un impacto muy notable en los recibos de la luz de los clientes del mercado libre«. Mantiene que los que tenían tarifa fija han pasado a pagar un mayor coste debido al mecanismo de compensación.

Esta situación saltó a la luz hace unos meses, y muchos usuarios se lanzaron a las redes sociales para criticar estos aumentos de precios que, pese a estar previstos, no gustaron a nadie.

Por eso, el directivo de Endesa ha querido abrir un debate. «No sé si esa compensación se podía financiar con ingresos de las subastas de CO2, o bien con alguna medida de déficit a futuro para poder mitigar este impacto con clientes que tenían firmada una tarifa fija y que han dejado de tenerla debido a este cambio regulatorio«. Es decir, lo que sugieren en Endesa es que no se cargue en el recibo la compensación del gas, y de esta manera los clientes no tengan que cargar con este sobrecoste. Al menos no ahora, y de manera directa.

Una mala experiencia

Esta reflexión, sin embargo, no ha caído muy bien en la gran competidora. El recientemente nombrado consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, respondía directamente al directivo de Endesa asegurando que quizá no sea buena idea «superar una crisis con déficit futuro, ya que tenemos una mala experiencia en España, y sabemos lo dolorosos que son, y los impactos que tienen sobre las inversiones».

Dentro de este debate, en Iberdrola sostienen que «el suministro no ha estado en discusión, y ese sí es el elemento esencial, y por el cual queremos seguir invirtiendo. Los déficits hay que dejarlos como solución fuera de la caja«.

El máximo responsable de la filial en España cree que «de esta crisis vamos a tener que salir con ahorros, con restricciones, con inversión y con crecimiento, porque se junta con otra crisis como es la inflación y las subidas de tipos. Por eso, en el sector eléctrico la única obsesión debería ser convertirse en una atracción de inversión«.

En este contexto, las diferencias de criterio entre Iberdrola y Endesa son evidentes. Y es que desde la eléctrica azul advierten de que «siempre hemos dicho que debemos evitar que el consumidor eléctrico esté pagando los costes de la transición energética que no le corresponden. Por eso hay que repartir la totalidad de los costes entre todos los vectores energéticos».

José Casas mantiene desde Endesa que «lo que no puede ser es que en todos los países de nuestro entorno pongan un ‘cap’ al precio de la electricidad; y que en España tengamos un ‘cap’ al gas; pero que la tarifa eléctrica, sin embargo, refleja la totalidad de los costes». Aunque también ha querido dejar claro que a ellos no les gusta «el tema del déficit».

Para ello, estiman que «se deberían financiar todos los extracostes con ingresos de los PGE, sobre todo con las subastas de CO2, y con los impuestos que se vayan a recaudar de los impuestos energéticos; y utilizar los cargos para repartir todo».

Consenso contra el gas

Lo que sí une a las eléctricas es su visión del gas. En concreto, el sector eléctrico representado en el concreto ha subrayado la necesidad de imponer un límite en Europa al precio del gas natural, ya que es «la raíz del problema» de la actual crisis de precios energéticos, acrecentada tras el estallido de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia.

El director general de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa afirmó que Europa debe adoptar esta medida, ya que se lleva «un año imponiendo medidas al sector eléctrico» y se debe tener «una medida de ‘cap’ al gas que pueda solventar este problema«.

Mario Ruiz-Tagle coincidió en la necesidad de que la Comisión Europea avance en la medida de fijar un precio del gas natural, ya que «el problema está en los productos que utilizamos para generar electricidad». «Vamos a la raíz, ya que sin eso las soluciones serán caras, duraderas y generarán distorsión», añadió.

Asimismo, el directivo de Iberdrola insistió en que cualquier intervención que se lleve a cabo sobre las empresas «debe ser sobre los beneficios» y no sobre la facturación», tal y como se establece en el impuesto con el que el Gobierno español busca gravar a las energéticas.

En este mismo sentido, la consejera delegada de EDP España, Ana Marques, afirmó que cualquier medida debe «ir siempre sobre los beneficios y no sobre los ingresos», ya que «la mayor parte de la energía se negocia en el mercado a precio fijo».