Quién es Iñaki Soriano, uno de los padres de Hawkers, la marca de gafas que ha fichado al piloto Álex Márquez

La historia de Iñaki Soriano está ineludiblemente vinculada a Hawkers, impulsada por cuatro jóvenes emprendedores valencianos, que se aventuraron a crear una compañía para distribuir gafas de sol. La firma, que nació en un coworking y que llegó a alcanzar una facturación de cien millones de euros, presentó la semana pasada el segundo lanzamiento de su primera colección con el piloto de MotoGP Álex Márquez.

Con un modelo de negocio basado en la venta de estos productos en redes sociales a bajo precio, entre 25 y 40 euros, fue capaz competir con gigantes del sector óptico como Oakley o Ray-Ban. Actualmente, la compañía conserva su sede en Elche, la ciudad que la vio nacer, y forma parte del conglomerado Saldum Ventures, que también es propietaria de las marcas Miss Hamptons, Northweek y Wolfnoir.

Quien es Iñaki Soriano

Iñaki Soriano es uno de los fundadores de Hawkers, junto a Pablo Sánchez y los hermanos Álex Moreno y David Moreno. Los cuatro jóvenes, con estudios en ámbitos muy diversos, que van desde las ciencias empresariales hasta el diseño o la programación informática, se embarcaron en la creación de la firma hace más de una década, en 2013.

El paso de Soriano por Hawkers, no obstante, fue breve. El detonante de su salida fue el cierre de una ronda de financiación de 50 millones de euros por parte de la matriz de la compañía, con la que se pretendía afianzar las marcas en países como Australia, Alemania, Italia, Francia o Reino Unido.

Marcha de los fundadores

La ronda, que se saldó con la marcha de Soriano del proyecto, estuvo liderada por los fundadores de Tuenti, Félix Ruiz y Hugo Arévalo, y OHara Financial, el fondo del empresario venezolano Alejandro Betancourt. No pasó mucho tiempo hasta que el resto de fundadores siguieron sus pasos, cuando en 2018 OHara Financial levantó más de 20 millones de euros para dar un impulso a los planes de expansión.

Tras retener un mayor control en la compañía, al controlar más de la mitad del capital, el fondo volvió a inyectar un año más tarde 20 millones de euros y optó por poner al timón de la firma al experto en retail Nacho Puig con el objetivo de convertir la marca de una firma de moda. Finalmente, Betancourt acabó ocupando la presidencia de la firma y pasó a estar capitaneada por Chema Fernández, el actual CEO.

La compañía cerró el año pasado con una cifra de negocio de 55 millones de euros, una cifra que evidenciaba un incremento del 17% en comparación con el año anterior, cuando las ventas supusieron 47 millones de euros. Con estos resultados, la firma no solo se propuso alcanzar un crecimiento del 20% este año, sino también lograr una cifra de negocio de 100 millones de euros entre los años 2026 y 2027.

Vida tras Hawkers

Tras su marcha de Hawkers, Soriano no dejó de emprender. Uno de los sectores en los que entró fue el de los e-sports, con la compra del 90% de las participaciones de X6tence, uno de los mejores equipos españoles en este sentido, y la de esports, la creación de la compañía de representación Esports Gamers Management.

Junto a los fundadores de Hawkers, lanzó Hawkers Founder Team (HTF), una sociedad creada bajo el propósito de acometer pequeñas inversiones y lanzar nuevas marcas. Concretamente, especificaron que la compañía estaría centrada en el desarrollo de startups en el sector de la salud, la cosmética y la web3, un concepto que engloba nuevas tecnologías como el blockchain y el metaverso.