Nuevo incendio en Unicaja: la plantilla se rebela contra Rubiales por no abonar la paga variable  

Isidro Rubiales tiene ante sí un nuevo frente. La plantilla de Unicaja ha agravado el tono contra la cúpula del banco después de que ésta informara el pasado jueves a través de una circular interna de que no abonará la paga variable correspondiente a 2023 al no haberse cumplido con los objetivos fijados.

Unicaja, que cerró el anterior ejercicio con un beneficio de 267 millones de euros, un 4% menos que en 2022, notificó a sus empleados que no ejecutará el plan de incentivos «al no haberse cumplido las restricciones generales establecidas para la percepción de éstos» en 2023.

En el mismo escrito, al que este medio ha tenido acceso, la entidad liderada por Rubiales explica que, «de forma excepcional», sí que abonará una parte de los incentivos a determinados empleados de la red de oficinas. El banco malagueño abonará un pago variable a aquellos trabajadores que sí que hayan cumplido con los objetivos fijados.

«Se ha habilitado un fondo para el personal de la red de oficinas que, por su centro o carteras, hubiera cumplido las condiciones y limitaciones para ser acreedores del incentivo», detalla la entidad en el escrito.

Unicaja agrega que «en tales casos, por dichas personas, y con cargo al mencionado fondo, se abonará una gratificación extraordinaria junto a la nómica del presente mes de abril».

El clima laboral vuelve a caldearse en Unicaja

El movimiento ha caldeado el ambiente entre los empleados de la firma malagueña, quienes consideran que esta «discriminación» no tiene justificación. Fuentes internas explican a este periódico que la plantilla no era consciente de «las restricciones generales» de las que habla Unicaja. «No hay documentación», detalla un empleado a este medio.

Las mismas fuentes especifican que la entidad con sede en Málaga sí que hizo públicos los objetivos para el ejercicio 2022. Ante este desconocimiento, “Unicaja no paga, pero no sabemos lo que no se ha cumplido”, expresa un trabajador del banco.

Fuentes sindicales tildan de «vergonzoso» el movimiento de la entidad, y más en un momento en el que la plantilla apreciaba «signos positivos» por parte de la directiva, como explican a este diario.

Desde los sindicatos de Unicaja consideran que la entidad ha pecado de «falta de transparencia» por no conocer la plantilla los objetivos de 2023. Agregan que esta situación se produce en un tramo en el que la firma andaluza, pese a que no reportó resultados récord el año pasado, ganó 267 millones, lo que genera más desconcierto entre los empleados.

Este medio ha podido conocer que aquellos trabajadores de la red comercial de Unicaja que sí que han cobrado parte del incentivo, han percibido entre un 50% y un 60% del total previsto.

«En pie de guerra»

La situación ha enturbiado nuevamente el ambiente laboral de la empresa. Distintos sindicatos detallan que «la plantilla está en pie de guerra ante una situación inédita» y no descartan hacer una huelga en caso de que Unicaja no expliqué los motivos.

«Estamos muy cabreados; la gente se siente ninguneada», explica otro empleado de Unicaja. Fuentes sindicales remarcan que el movimiento realizado por Unicaja genera una brecha entre aquellos empleados que sí que van a recibir el incentivo, aunque no sea completo, y quienes no recibirán nada.

De izq. a dcha.: Isidro Rubiales, CEO de Unicaja, Manuel Azuaga, presidente no ejecutivo saliente, José Sevilla, nuevo presidente no ejecutivo. Unicaja

Consideran que la plantilla ha trabajado en una misma dirección y que todos son merecedores de la retribución variable.

Unicaja abonará 1.000 euros por el nuevo convenio

El escrito en el que Unicaja informaba de esta decisión incluye que, en la nómina de este mes, se incluirán los 1.000 euros devenidos del nuevo convenio colectivo que las antiguas cajas de ahorro cerraron con CECA.

Los sindicatos y la patronal acordaron el pasado 18 de abril una subida salarial del 11% para los próximos tres ejercicios. Esa alza se divide en una mejora del 5% para el primer año, y del 3% para 2025 y 2026.

Unicaja cumple con la plantilla y abonará los 1.000 euros en «un pago lineal, único y excepcional», como detalla en la misiva que envío el pasado partes.