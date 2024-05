La receta de Inditex para atraer talento: remuneración atractiva y cultura corporativa

El CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, ha apuntado hacia la remuneración atractiva, la posibilidad de desarrollar la carrera profesional, la oferta de formación y la cultura corporativa como ingredientes indispensables en la receta para atraer el talento a la compañía. «Son los pilares de nuestro modelo de negocio», ha destacado durante su intervención en la mesa redonda ‘Ejes clave para la productividad empresarial’ de la Reunió del Cercle d’Economia que se está celebrando en el Palau de Congressos de Catalunya.

«Aspiramos a ser empleador de referencia en todos los mercados en los que estamos», ha destacado antes de enfatizar que no se puede buscar la excelencia en la mejora de la experiencia de los clientes, pero también de las tiendas y las plataformas online, sin «ser excelente en la gestión de los trabajadores».

A ojos de García-Maceiras, la cultura en la empresa tiene un valor multiplicador cuando es buena y divisor cuando es tóxica.»Durante mi trayectoria profesional he estado en seis empresas, he trabajado en compañías grandes con una cultura muy arraigada pero no me he encontrado con el sentimiento de pertenencia que hay en Inditex, es un rasgo muy característico».

El papel de la tecnología

También ha dedicado unas palabras de su intervención a la diversidad. «Para dar respuesta a los anhelos vinculados a la moda, sin duda, tienes que ser una empresa diversa, porque sino no vas a entender cuales son las necesidades de los clientes», ha afirmado antes de recordar que la compañía está presente en un centenar de países y de forma online opera en más de 200 mercados.

García-Maceiras ha reconocido que la tecnología ha sido un «instrumento clave» tanto en el desarrollo del negocio como en la relación con los clientes. «Encontramos nuevas maneras de interactuar en nuestras tiendas, contamos con servicio click and collect, en las plataformas online disponemos de un inventario único integrado a través de radiofrecuencia», ha incidido antes de señalar que se encuentran sumergidos en un proceso de reemplazar las alarmas físicas para que la experiencia del cliente sea «más sencilla».

En relación con la inteligencia artificial, ha evidenciado su optimismo en cuanto a las ventajas que puede facilitar esta tecnología, si bien también ha augurado que «no va a substituir la inteligencia humana y nos va a permitir seguir desarrollando nuestro modelo». Con todo, ha destacado que desde la compañía tienen una visión abierta y están probando varios modelos que les permitan colaborar con plataformas y startups tecnológicas.

Importancia de la cultura corporativa

El presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona, Pau Relat, también ha señalado hacia la cultura corporativa como clave de éxito. A la vez, ha subrayado que le hecho de que Fira de Barcelona sea una modelo público-privado permite focalizar claramente la institución en su visión a largo plazo. «Somos un sector inductor de productividad», ha zanjado.

Por su parte, el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, ha remarcado la importancia de exponer un «propósito» a los trabajadores. «Cuando se ataca a los jóvenes por no saber lo que quieren, si lo saben, trabajar con un objetivo», ha asegurado.