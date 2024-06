Indra enfría la compra de Hispasat y prepara la llegada de nuevos socios a Minsait

Indra enfría la posible compra de Hispasat. El consejero delegado de la multinacional española, José Vicente de los Mozos, ha indicado que la compra de la compañía española de satélites es una opción, «pero no es la única».

El grupo de defensa y tecnología ha celebrado hoy jueves en su sede en Alcobendas (Madrid) Junta de Accionistas, en la que se han aprobado todos los puntos del orden del día, incluyendo la designación del presidente Marc Murtra como consejero ejecutivo, categoría de la que disponen también el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y el jefe de Minsait, Luis Abril.

Indra tiene previsto crear y potenciar una nueva división de Espacio, para la cual el grupo ha barajado la posibilidad de adquirir Hispasat e Hisdesat, pertenecientes a Redeia, en una operación que estaría valorada en unos 1.200 millones de euros.

«Uno de los ejes del plan de negocio es la creación de la división Espacio, las comunicaciones van a pasar por ahí, nuestro modelo era crear una newco en la cadena de valor, que empieza desde el lanzador, satélites, operadores…», ha comentado De los Mozos. «Hispasat es un operador y no es el único, es una opción, pero no es la única porque no es el único operador en Europa«, ha señalado. «Todas las opciones son posibles, iremos viendo en los próximos meses», ha añadido.

Además de la creación de la división Espacio y la adquisición de una empresa del sector, Indra está inmersa en la incorporación de nuevos socios a su división tecnológica, Minsait.

El presidente del grupo ha explicado que los planes de la compañía pasan por añadir un socio, pero ha indicado que, en estos momentos, por confidencialidad, no es posible dar más detalles.

«El objetivo es incorporar a socios que ayuden y potencien el plan estratégico de Minsait, que nos ayuden a que sea más ambicioso» ha comentado Murtra. «Desde que se aprobó el plan estratégico de Indra le dedicamos cuerpo y alma, cariño y mirada, pero no podemos dar más detalles al respecto».

En el mismo sentido, el de no poder ampliar más información, los principales ejecutivos de Indra han excusado no poder ampliar o comentar el posible interés de la empresa por adquirir el grupo de armamento Santa Bárbara.

Nueva marca

Indra ha renovado su marca corporativa en plena implantación de un nuevo plan estratégico, 2024-2026, a través del cual la multinacional española pretende potenciar su negocio de defensa y tráfico aéreo e incorporar nuevos socios a su división tecnológica.

La nueva marca, Indra Group, impulsa el valor de Indra como empresa de defensa y mantiene la marca Minsait para el negocio tecnológico. «Se espera que el gasto en equipamiento de defensa aumente entre un 7 y un 8% hasta 2030 en los países de la OTAN», ha destacado Murtra en su intervención en la Junta.

«Nos embarcamos en una nueva fase con excelentes resultados y un equipo excepcional de profesionales», ha asegurado.

De los Mozos ha subrayado que se incrementará «la autonomía de Minsait» con la incorporación de nuevos socios, y ha avanzado que se llevará a cabo un proceso de «desinversión en activos no estratégicos» y consolidar la presencia del grupo en Europa, Oriente Medio y América del Norte.

El consejero delegado ha destacado que se trabaja en el desarrollo de un «ecosistema de defensa» con alianzas con empresas «como Navantia, Oesia o Escribano».