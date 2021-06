Investigan a British Airways y Ryanair por no reembolsar sus vuelos en pandemia

British Airways y Ryanair tendrán que responder por su política de devolución del dinero durante la pandemia. La autoridad de competencia de Reino Unido ha iniciado una investigación contra las dos aerolíneas para determinar si infringieron las leyes del consumidor al no ofrecer reembolsos a sus pasajeros por los vuelos cancelados a consecuencia de la Covid-19.

La legislación británica reconoce el derecho de los consumidores por ley a que se les devuelva el importe de un billete en un plazo máximo de 14 días cuando un vuelo ha sido cancelado.

Sin embargo, British Airways optó en marzo de 2020 por ofrecer a sus clientes cupones para realizar otra reserva, mientras que Ryanair solo dio la oportunidad de volver a contratar el pasaje.

“Los consumidores reservaron estos vuelos de buena fe y legalmente no pudieron tomarlos debido a circunstancias totalmente fuera de su control. Creemos que se debió ofrecer a estas personas la devolución de su dinero”, ha explicado la agencia de competencia en un comunicado.

La resolución puede marcar un camino para que otros países decidan tomar cartas en el asunto. La decisión de no ofrecer reembolsos por los billetes cancelados de las dos aerolíneas se produjo en marzo de 2020, justo cuando Europa se vio sumida en un confinamiento total que afectó a la mayor parte de los países.

En España, se dio paso al primer estado de alarma que mantendría en sus hogares a los ciudadanos durante casi tres meses.

Los investigadores rechazan las explicaciones sobre la crisis económica del sector

La autoridad de competencia británica ha tenido en cuenta la crisis económica en la que se vieron sumidas las compañías, pero ha decidido seguir adelante con el procedimiento para determinar si incumplieron la ley.

“Si bien entendemos que las aerolíneas han tenido un momento duro durante la pandemia, la gente no debería quedar injustamente sin reembolso por cumplir con la ley“, ha señalado la directora ejecutiva de la CMA, Andrea Coscelli.

Vista de un aeropuerto en Estados Unidos. EFE/Etienne Laurent

La investigación no solo afectará a los vuelos que fueron suspendidos por el cierre del tráfico aéreo tras el estallido de la pandemia, sino también las situaciones particulares de los clientes que no pudieron viajar debido las restricciones impuestas por el Gobierno de Reino Unido contra los desplazamientos no esenciales en los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

España recibió 35.000 reclamaciones contra las aerolíneas en un año

La autoridad británica ha iniciado la investigación, pero se trata de una situación en la que se han visto inmersos los ciudadanos de las grandes potencias europeas. En España, La Agencia Estatal de Seguridad Aérea recibió más de 35.000 reclamaciones de clientes que no habían recibido sus reembolsos entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021.

Ryanair, Vueling e Iberia se han situado en lo alto de la lista como las empresas que más dificultad ponen a sus clientes en España para reembolsar el dinero de vuelos cancelados por la Covid-19.

La situación también ha llevado a implicarse a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que ha denunciado en repetidas ocasiones que las aerolíneas obligaron a sus clientes a aceptar bonos de devolución, en lugar del dinero en metálico.