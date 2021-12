José Miguel Mulet y Gemma del Caño analizan los retos de la industria alimentaria en el primer Foro Food ED

Este martes ha echado a andar Foro Food ED, el gran foro sobre el futuro de la alimentación organizado por Economía Digital para debatir sobre los grandes retos del sector. En la primera sesión, José Miguel Mulet y Gemma del Caño han analizado dichos retos desde el punto de vista de la industria.

‘La industria alimentaria, hoy y mañana’ es como se titulaba esta primera sesión de Foro Food ED, y los dos expertos han hablado de cómo afrontan las empresas alimentarias la subida de los precios energéticos y de las materias primas, de cómo la innovación es el mejor aliado de la industria para responder a los nuevos hábitos de los consumidores, así como a su preocupación por la vida saludable y el respeto por el medio ambiente, y, por último, de la irrupción de Nutriscore en la industria y el consumidor.

Mulet, divulgador y catedrático de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, Director del Máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV) e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), explica que la subida de las materias primas tiene que incrementar necesariamente el precio de los alimentos, pues los márgenes de las empresas son estrechos, y advierte que ello crea “más diferencias entre ricos y pobres”.

Del Caño, farmacéutica especializada en I+D e Industria y Máster en Innovación, biotecnología, seguridad y calidad, cree que la brecha social también se producirá entre las grandes empresas, que pueden asumir las subidas, y las pequeñas, que tienen menos músculo para afrontar los cambios, y vaticina que tendrán que unirse para hacer frente a los retos del futuro inmediato.

Sobre la innovación, ambos coinciden en que la industria alimentaria española ha hecho los deberes pero también que no puede abandonar esta apuesta, porque “esto es selección darwiniana: la empresa que no sea sostenible, acabará cerrando”, asegura Mulet. Y es que considera que la innovación tiene que ir hacia la sostenibilidad, no, como defiende la Unión Europea, hacia la producción ecológica, que es menos sostenible porque produce menos.

Una mujer mira un producto en un supermercado. Imagen: prostooleh

Gemma del Caño asegura que la sostenibilidad no solo interesa a las a nivel medioambiental sino también económico, porque le puede generar más ventas y márgenes. “Hace 20 años, no nos interesábamos tanto por lo que comemos. Ahora sí, y la industria se ha tenido que adaptar”, resume esta farmacéutica especializada en I+D.

Por lo que a Nutriscore, se refiere, Del Caño lo tiene claro: “Hay que informar bien al consumidor. Nutriscore es una base más pero no puede dejar de mirar el etiquetado ni la tabla nutricional”. Para Mulet, “la idea no es mala, pero genera problemas, porque hay productos como el aceite de oliva, que tienen mala nota”. Ambos coinciden que hay que ajustarlo, explicarlo mejor y homologarlo a nivel europeo.