Just Eat: ¿Cómo hace sus cuentas el gigante del ‘delivery’? En España lleva tres años sin presentarlas

La filial española de Just Eat, uno de los líderes mundiales en el envío de comida a domicilio, lleva tres años sin presentar sus cuentas anuales. La hoja registral de la compañía ha sido cerrada por el Registro Mercantil y Deloitte, auditor del grupo, no puede firmar las cuentas.

¿Cómo hace el gigante del ‘delivery’, una compañía cotizada, para cuadrar sus cuentas globales año tras año sin haberlas presentado en uno de sus mayores mercados en Europa?

Las últimas cuentas presentadas por Just Eat Spain son las de 2020, auditadas por Deloitte.

En el año de la pandemia y la explosión del negocio de la comida a domicilio, la filial española de la multinacional con sede en Londres registró una cifra de negocio de 54,7 millones de euros (44,1 millones un año antes) y pérdidas por importe de 20,6 millones (38,1 millones perdidos en 2019).

La multinacional Just Eat perdió 1.846 millones de euros en 2023, y otros 5.667 millones en 2022

La empresa destaca en sus cuentas anuales el impacto en el resultado de los costes de la fusión, acordada entre 2019 y 2020, con la holandesa Takeaway.com.

También explica que al término de 2012 -la compañía se instaló en España en 2010- suscribió con su matriz «un acuerdo de franquicia para la explotación de la marca Just-Eat» y otros activos por duración indefinida «a cambio de una remuneración equivalente al 15% de sus ingresos«, a partir de la generación de beneficios.

La empresa hasta el momento no ha logrado registrar beneficios y acumula, hasta 2020, más de 63 millones de pérdidas.

En febrero de 2023 se publicó anuncio en Borme informando que el auditor de Just Eat Spain no había podido emitir informe de auditoría sobre las cuentas de 2021.

El anuncio oficial del pasado año hacía referencia al artículo 5.2 de la Ley de Auditoria, según el cual, la falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría sólo podrá producirse por «la existencia de justa causa».

Se produce «justa causa» cuando existen amenazas de que la independencia del auditor sea comprometida, o cuando hay «imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor (…)».

Interior de la sede de Just Eat en Madrid.

Deloitte no ha querido explicar a este diario las razones por las cuales no ha podido firmar las cuentas de Just Eat Spain.

La filial española de Just Eat, con la que se puso en contacto Economía Digital la pasada semana, indica que el retraso en la presentación de sus cuentas «se debe a la adopción de proceso de reporte estandarizados implementados recientemente por el grupo», y asegura que se encuentra «al corriente de pago de todas sus obligaciones».

La compañía subraya que dicho retraso «no supone ningún impacto significativo en la operativa de la sociedad», y añade que presenta cuentas anuales consolidadas «en tiempo y forma» que pueden consultarse en su web.

El pasado mes de febrero se ordenó el cierre de la hoja registral de Just Eat Spain por falta de depósito de cuentas, lo que implica que el registrador no puede inscribir ningún documento de dicha sociedad, salvo el cese o dimisión de administradores o la disolución de la sociedad.

Las sanciones que puede generar el cierre de la hoja registral, explica a este periódico Registradores, pueden ascender a los 300.000 euros, al facturar más de seis millones de euros al año.

Según las cuentas de 2020 de Just Eat Spain, la empresa emplea a 138 personas, y ocupa como sede, desde enero de 2021, un inmueble situado cerca de la estación de Atocha, por la que paga dos millones al año.

Pérdidas millonarias

De acuerdo a las últimas cuentas de Just Eat publicadas en la Bolsa de Londres, consultadas por este diario, el grupo perdió el pasado año 1.846 millones de euros (5.667 millones perdidos en 2022) y alcanzó una cifra de negocio de 5.167 millones de euros (5.561 millones un año antes).

La multinacional británica explica las pérdidas registradas en 2023 por el fondo de comercio, adquisiciones pasadas y una amortización de 452 millones.

La matriz de Just Eat, que cotiza en la Bolsa de Londres, no desgrana en sus informes financieros anuales las cifras de negocio por países, y solo distingue entre los mercados de Norteamérica, Europa del Norte, Europa del Sur y Nueva Zelanda, y Reino Unido e Irlanda.

Los pedidos en el mercado de Europa del Sur de Just Eat -España, Italia, Israel, Francia, Australia, Bulgaria- junto con Nueva Zelanda, disminuyeron en 2023 un 16%. Este mercado representa el 10% del negocio mundial del grupo.