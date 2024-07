Quién es Kamala Harris, la mujer hija de inmigrantes propuesta por Biden para dar la batalla a Trump

«Mi madre me miraba y me decía, ‘Kamala, tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas, pero asegúrate de que no seas la última», contó hace cinco años la mujer que posiblemente compita con Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha retirado de la carrera a la presidencia de Estados Unidos, y ha mostrado su apoyo a que sea la vicepresidenta Kamala Harris, la persona que le sustituya y compita con Trump en las elecciones del próximo mes de noviembre.

Kamala Harris (Oakland, California, 1964) es vicepresidenta de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021, la primera mujer en ocupar el puesto. Abogada, fue con anterioridad senadora en representación de California, entre 2017 y 2021, tras haber ejercido como fiscal general de California desde 2011.

Harris, activista por los derechos civiles, ofició la primera boda entre personas del mismo sexo en San Francisco

Hija de inmigrantes, creció en una extensa familia; su madre, Shyamala Gopalan, científica especializada en cáncer de mama, llegó a Estados Unidos desde India con 19 años y obtuvo su doctorado el mismo año en que nació Kamala.

Los padres de la actual vicepresidenta de Estados Unidos participaron en el movimiento por los derechos civiles, y llevaban a su hija en cochecito a las manifestaciones.

Kamala Harris se graduó de la Universidad de Howard y en la Escuela de Derecho de Hastings de la Universidad de California. En 2014, se casó con el abogado Douglas Emhoff, con el que tiene dos hijos.

La Casa Blanca dice de Kamala Harris que, como vicepresidenta, «ha trabajado para unir a las personas con el fin de promover oportunidades, apoyar a las familias y proteger las libertades fundamentales en todo el país».

Harris, dice la presidencia de Estados Unidos, «ha liderado la lucha por la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, la libertad para vivir a salvo de la violencia armada, la libertad de voto y la libertad para beber agua limpia y respirar aire limpio».

Durante su vicepresidencia, Kamala Harris se ha embarcado en más de una docena de viajes al extranjero, ha recorrido más de 19 países y se ha reunido con más de 150 líderes mundiales para reforzar alianzas mundiales fundamentales. «Su labor ha propiciado la creación de más pequeñas empresas en un período de dos años que cualquier administración anterior», destaca.

Junto a Biden ha limitado el precio de la insulina a 35 dólares para personas mayores, se ha aprobado «la primera ley significativa sobre seguridad de armas de fuego en tres décadas», y ha promulgado una inversión de 1.000 millones de dólares en infraestructuras para retirar tuberías de plomo. Son algunos de los logros que la Casa Blanca destaca de la carrera de Harris.

En 2004, Harris fue elegida fiscal del distrito de San Francisco, donde fue una de las líderes el movimiento por los derechos de las personas LGBTQ+ oficiando la primera boda entre personas del mismo sexo.

Como presidenta del Senado, Harris estableció un nuevo récord de votos de desempate emitidos por un vicepresidente en la historia, superando un récord que se había mantenido durante casi 200 años.

Su voto fue decisivo para garantizar la aprobación de la histórica Ley de Reducción de la Inflación, la mayor inversión realizada para hacer frente a la crisis climática. También presidió la votación sin precedentes para confirmar a la primera mujer negra, la jueza Ketanji Brown Jackson, en la Corte Suprema.