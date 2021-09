La CNMC multará en octubre a las empresas que subieron la luz con el cambio de factura

Competencia expedientará en octubre a las compañías que aprovecharon la nueva factura de la luz para subir precios a los clientes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió a finales de agosto que “varias eléctricas” usaron las franjas horarias en la factura para incrementar los costes a los consumidores. Fue solo un aviso, pero los trámites de la investigación terminarán en semanas y será entonces cuando se incoe un expediente y se de a conocer el nombre de los infractores.

La presidenta del organismo, Cani Fernández, explicó este martes en un encuentro con periodistas los trámites que seguirá el procedimiento sancionador. La institución recibió la semana pasada la respuesta a los últimos requerimientos formales de información, por lo que a mediados de octubre se podrá saber la identidad final de las compañías que actuaron de forma fraudulenta y no corrigieron sus prácticas.

La CNMC centró su investigación en las 28 comercializadoras del sector con una base de clientes que supera los 75.000 contratos. Los técnicos detectaron que el 1,4% de los contratos analizados habían sido inflados. Esto representa aproximadamente la factura de 240.000 consumidores de las principales firmas del país.

Las eléctricas debían advertir a los clientes del cambio de precio y darles la posibilidad de rescindir el contrato

Tras los primeros requerimientos, más de 70.000 contratos ya fueron regularizados por parte de las eléctricas, cifró la dirigente, a la espera de conocer el alcance total de la investigación. Como ya explicó Economía Digital, hasta que no se termine la segunda fase del estudio no se activarán los protocolos de sanción y no se revelarán los nombres de las empresas que actuaron de forma fraudulenta.

Según la CNMC, hubo eléctricas que encarecieron hasta el 30% de la factura. El alza coincide con incrementos del precio de la luz que situaron el MWh a niveles de récord. Este miércoles volverá a tocar máximos históricos con hasta 189,9 euros por MWh.

Las eléctricas implicadas vulneraron supuestamente el artículo 44 de la Ley del Sector Eléctrico al no informar de forma transparente a sus clientes. “Los consumidores deben ser debidamente avisados de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato”, recordó la organización cuando publicó el primer aviso. Además, se les debía dar la posibilidad de cambiar de compañía sin penalización.

La CNMC está a la espera de las eléctricas pequeñas

El análisis de la CNMC se centró en las 28 eléctricas más grandes del país. No entró en las comercializadoras más pequeñas, donde teme que las prácticas irregulares sean incluso mayores. La investigación se hizo en dos fases para lanzar un aviso a las firmas de menor tamaño de que se investigaban los sobreprecios de la factura y darles tiempo a rectificar antes de incoar expedientes.

Competencia podría haber asestado un segundo golpe a una industria que sufre desde hace meses el incremento de los costes de la luz. De hecho, Fernández teme que algunas comercializadoras puedan quebrar al no poder trasladar la subida de la electricidad a los clientes. Las dudas solamente se ciernen sobre firmas pequeñas, por lo que los grandes del sector –que nutren a la mayor parte de los clientes– no corren peligro.

“Nos tememos que haya muchas pequeñas comercializadoras que puedan quebrar”, advirtió. La razón: no tendrán la capacidad para trasladar el aumento del coste de las electricidad a los clientes, con los que tienen pactadas unas condiciones que no se pueden modificar sin notificárselo antes ni ofrecerle la posibilidad de cambiar de compañía.

De este modo, solamente las que tengan contratados seguros que les cubran el precio al que compran la electricidad podrán respirar ante una escalada de precios que no se volverá a la normalidad hasta, auguran, el mes de marzo. En primavera, el adiós del frío ayudará a relajar la subida de los costes.

Los clientes eso sí no deberán preocuparse de la quiebra de su comercializadora. Fernández aseguró que los consumidores están cubiertos ante el riesgo de quiebra. Mantendrían el servicio contratado en el mercado regulado con otra compañía.