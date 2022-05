Las grandes empresas suben sus precios por la inflación y el mayor coste de las materias primas

Ante un escenario económico fuertemente marcado por la inflación y el incremento en el precio de las materias primas, cada vez son más las empresas que han llevado a cabo subidas generalizadas de precios o advierten de que lo harán próximamente.

Una de las compañías que se ha visto obligada a subir sus precios es Unilever, propietaria de marcas como Frigo o Dove. Durante los tres primeros meses del año, el precio de sus productos se ha incrementado en un 8,3%. Mientras que el coste de los productos de hogar crecieron un 12,5 %, los de belleza experimentaron un ascenso del 7,4%.

Sin embargo, la cantidad comercializada no solo no aumentó, sino que se vio reducida en un 1% durante este periodo. En este sentido, el grupo ha alertado que la inflación les «obliga a tomar más medidas de fijación de precios», lo que podría comportar alguna afectación en el volumen.

En esta línea, el grupo estadounidense Procter & Gamble (P&G), propietaria de Pantene, Wella y Ariel, entre otras marcas, incrementó sus precios en un 5 % entre enero y marzo. También pronosticó que el crecimiento del coste de los productos básicos acarrearía pérdidas por valor de 2.317 millones de euros, una cifra considerablemente mayor a la prevista hace tres meses y que se situaba en los 185 millones de euros.

El precio de los productos de Nestlé aumentó un 5,2 %

Dentro del sector de la alimentación destaca la subida de precios impulsada por Nestlé, que ha elevado el precio de sus productos en un 5,2 %. Se trata de la mayor subida implementada por la empresa suiza desde 2008. El consejero delegado de Nestlé, Mark Schneider, aseguró que el aumento de los precios se ha llevado a cabo «de manera responsable». Y avanzó que la inflación «requerirá más fijación de precios y medidas de mitigación a lo largo del año».

También aumentaron un 4,9 % los precios de los productos de Danone, el mayor fabricante de yogures en el mundo. Además, la compañía francesa advirtió que está preparada para «más rondas si es necesario».

Coca Cola incrementó sus precios un 7 %

Por su parte, Coca-Cola aumentó en promedio un 7 % sus precios. Sin embargo, el incremento varió en los distintos mercados geográficos de la compañía. Mientras que los crecimientos más pronunciados se produjeron en Latinoamérica, con el 19 %, y Norteamérica, con el 11 %, los más discretos tuvieron lugar en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) y en Asia Pacífico, donde se incrementaron en un 6 %.

En esta línea, PepsiCo aumentó de media sus precios un 10 %, un incremento que osciló entre el 16 % de Latinoamérica y el 11 % en Europa.

Dentro del panorama nacional, las compañías también se han visto obligadas a incrementar sus precios. Es el caso de Deolo, propietario de Carbonell y Hojiblanca, que ha traspasado parte del incremento de costes a los precios de venta y ha emprendido las acciones comerciales necesarias para sostener la caída de los volúmenes inherente a esta situación, según ha indicado la compañía.

Ebro Foods, grupo que comprende marcas como Brillante o La Cigala, ha cifrado la inflación de costes para este año en 234,4 millones de euros. Sin embargo, ha indicado que el actual contexto inflacionista no favorece que se impulsen nuevos aumentos de precios. «Vemos una fuerte oposición tanto de los distribuidores como de los consumidores, que vuelven a fijarse en el precio como variable muy importante en sus decisiones de compra», han señalado.

Leer más: La banca no revisará el salario de los trabajadores por la inflación

La compañía textil Inditex avanzó que incrementaría los precios en un 2 % en España y Portugal durante la campaña primavera – verano, pero puntualizó que la subida únicamente se aplicará en un conjunto de productos específicos.

En este sentido, el consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras, remarcó que la firma no tiene intención de alterar su modelo de negocio de «alta calidad y a precios razonables». Por este motivo, los incrementos adicionales que la compañía pueda llevar a cabo serán «selectivos» y dependerán de los formatos comerciales y de los productos, entre otros factores. «Lo que estamos contemplando son precios estables con ajustes selectivos para proteger los márgenes», destacó.

Por otro lado, Adolfo Domínguez subrayó que tratará de no incrementar los precios de sus productos para conservar la capacidad de compra de sus clientes, puesto que su compañía no es tan sensible a la inflación como otras del sector textil. En este sentido, indicó que evitará el aumento de los costes logísticos con proveedores más cercanos, ubicados en Portugal o el Mediterráneo.