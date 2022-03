La solución de Lidl para que no te duela la espalda mientras haces deporte

El hacer deporte y los dolores de espalda están bastante reñidos. Es muy común padecer problemas de espalda crónicos, o por el trabajo, sin ir más lejos. De hecho, en España, se estima que el 80% de la población se estima que en algún momento sufra lumbalgia, y un 18% lo presenta de forma recurrente cada año.

Así que, si, desafortunadamente, eres de esas personas que sufre dolores de espalda y hace deporte, pero no quiere dejar de practicarlo, lo mejor es optar por algún tipo de faja. Si has utilizado alguna en el trabajo, es recomendable que no utilices la misma para hacer deporte, porque existen algunas de ellas que son específicas para esta práctica.

La faja deportiva de Lidl ideal incluso para trabajar

En Lidl, en su apuesta por diversificar productos, ha traído al mercado una faja lumbar deportiva ideal para hacer lo que te propongas. Son más útiles para estimular la circulación, estabilizar y reducir al dolor al apretar los vasos sanguíneos, y esta en concreto, incluye una capa de SBR microperforada para mejorar la ventilación mientras haces deporte, detalle que las fajas de trabajo, por ejemplo, no tienen.

Faja lumbar de Lidl

Esta también tiene un forro interior de tacto muy agradable a la piel que no te hará daño con el roce de la práctica deportiva. Las podemos encontrar en tres tallas, XS-M (78,5x18cm), M-L (94,5x18cm) y L-XXL (113,5x18cm).

En el catálogo de Lidl están a un precio muy asequible de 5.99 euros. Así que ya sabes, si necesitas protegerte del enfriamiento de los músculos y reducir el riesgo de lesión, la faja deportiva de Lidl es una de las soluciones más baratas que puedes encontrar en el mercado.

Otras alternativas de Lidl que te encantarán: