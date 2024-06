Masorange promete un servicio 5G que llegue al 100% de la España rural

Meinrad Spenger, CEO de Masorange (+O) – la nueva entidad surgida de la fusión entre Orange y MásMóvil-, ha anunciado el objetivo de la empresa: tener la mejor red móvil no solo de España, sino de toda Europa, con el fin de proporcionar el mejor servicio posible a sus 37 millones de clientes.

«Queremos tener la mejor red móvil no solo de España, sino de Europa. No puede ser que en países montañosos como Austria se puede viajar en tren y pasar por túneles sin cortarse a llamada y que aquí no. Eso queremos mejorar«, afirmó Spenger en su intervención durante el congreso de la patronal tecnológica DigitalES.

Spenger destacó que Masorange es la única empresa en España que ofrece 5G ‘stand alone’, el cual proporciona las mejores prestaciones, especialmente para empresas y administraciones.

Compromiso con las zonas rurales

Además, Spenger subrayó el compromiso continuo de Masorange con la conectividad en áreas rurales de España. Recordó que la compañía ya desplegó fibra óptica en localidades de Castilla-La Mancha y Galicia, en lugar de centrarse exclusivamente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

«Lo mismo va a ser en el 5G en las zonas rurales, es una apuesta firme, tenemos un proyecto ya en marcha, vamos a colaborar con otros operadores para tener una cobertura del 100 % de 5G en la España rural», señaló.

Con solo tres meses desde la fusión, Spenger calificó la experiencia como «muy positiva», aunque reconoció los desafíos de integrar a 8.500 empleados bajo una cultura común.

Germán López, COO; Víctor del Pozo, director de Innovación, Alianzas y Nuevos Servicios y Meinrad Spenger, CEO de MasOrange. Foto: MasOrange.

Spenger subrayó que la empresa espera obtener importantes sinergias de esta unión, destacando la eliminación y optimización de redes solapadas como una de las principales estrategias para mejorar la capacidad de despliegue y la cobertura en toda España.

«Somos el operador con más cobertura en fibra, con casi 30 millones de casas y oficinas, que están conectadas y podemos prestar nuestros servicios. Con este tamaño que tenemos, tenemos que ser los más innovadores y los más pioneros», afirmó Spenger, señalando también que la empresa ofrece servicios adicionales como seguros, salud y energía.

En cuanto al segmento corporativo, Spenger destacó la importancia del sector empresarial y de la administración pública para Masorange, con una facturación superior a los 1.000 millones de euros y un crecimiento a un «ritmo muy elevado».