Guerra entre los accionistas y el consejo de McDonald’s por el uso de antibióticos y el trato a los animales

Los accionistas de McDonald’s y los activistas vuelven a la carga contra el gigante de la comida rápida. Distintos inversores han incluido en el orden del día de la junta general de accionistas prevista para el próximo 22 de mayo propuestas exigiendo al consejo de administración una disminución del uso de antibióticos, así como una mejora del trato a los animales y de su política de transparencia y gobernanza en general.

La próxima junta de la empresa creadora del BigMac no será un tradicional encuentro en el que solamente se aprobarán las cuentas, se moverá a algún directivo o se ratificará al auditor (que también). Según el orden del día publicado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), pequeños accionistas de la empresa han incluido toda una serie de propuestas para mejorar las políticas sociales de la empresa, unas sugerencias rechazadas por el consejo, que recomienda al resto de los titulares de sus acciones que voten en contra.

La primera exigencia viene de la mano de la Congregación de las Hermanas Benedictinas de Boerne, que poseen acciones ordinarias por un valor mínimo de 2.000 dólares, y solicitan a McDonald’s que adopte “una política a nivel de toda la empresa para eliminar progresivamente el uso de antibióticos de importancia médica con fines de prevención de enfermedades en sus cadenas de suministro de carne de vacuno y porcino”.

El uso de antibióticos en animales, a debate

La institución religiosa argumenta su postura en el hecho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han alertado de que “la resistencia a los antibióticos es una crisis mundial de salud pública que amenaza con revertir muchos de los avances médicos logrados en el último siglo”, siendo el uso de antibióticos tanto en animales destinados a la alimentación como en medicina humana el “factor más importante que impulsa esta crisis”.

McDonald’s es uno de los mayores compradores de carne de vacuno de Norteamérica y ya en 2018 se comprometió a establecer metas de reducción de antibióticos de importancia médica en el 80% de su suministro mundial de carne de vacuno para finales de 2020, una promesa que no cumplió. En cambio, en 2022 sustituyó su compromiso de establecer objetivos de «reducción del uso» de antibióticos por objetivos de «uso responsable», algo que para sus accionistas supone un “riesgo a su reputación”.

En una línea similar, el fondo Legal and General Investment Management America, con una participación valorada en 25.000 dólares, exigen a la multinacional cumplir con las “directrices” de la OMS sobre el uso de antibióticos en animales destinados a la producción de alimentos en todas las cadenas de suministro.

En ambos casos, el consejo de la empresa se defiende asegurando que ya cuentan con un “sólido historial de apoyo al uso responsable de antibióticos”, mientras que aplican políticas de uso de antibióticos específicas para cada proteína que se ajustan a las directrices de la OMS. “Nuestro consejo cree que la adopción de la política solicitada es innecesaria, duplicada y no proporcionaría un beneficio significativo a los accionistas”, concluyen.

El bienestar animal

La siguiente propuesta viene de la mano del fondo activista The Accountability Board, también con 25.000 dólares en acciones, que reclama a McDonald’s que publique “objetivos cuantificables para el cambio al uso de huevos de gallinas no enjauladas en todo el mundo y que informe periódicamente de sus progresos en el cumplimiento de dichos objetivos”, después que algunos de sus competidores incluyendo Burger King así lo hayan hecho. También en materia animal, la organización animalista The Humane Society of the United States exige a la empresa que revele los 15 indicadores que utiliza para medir el bienestar de los animales, algo que ya preguntaron el año pasado, en una propuesta que recibió el apoyo del 40% de los accionistas

Sobre el bienestar de las gallinas, el consejo asegura que ya están haciendo progresos en esta materia, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Alemania o Francia, por lo que cree que adoptar esta política es “innecesaria”. De la misma manera, asegura que sigue trabajando con sus proveedores para impulsar el bienestar de los animales, pero no entra en detalle sobre estos indicadores.

Patatas de McDonald’s

Más allá del bienestar de los animales, los accionistas de McDonald’s también solicitan al consejo que “analice la congruencia de las posiciones de la política de derechos humanos de la compañía con sus acciones, especialmente en países en conflictos geopolíticos o bajo regímenes opresivos”, por el daño que puede causar a su reputación; mientas que piden un informe de transparencia “sobre política pública global e influencia política, en el que se revelen los gastos y actividades de la empresa fuera de Estados Unidos”; o que elabore un documento para establecer objetivos de reducción de agua.

En todos estos casos, el órgano colegiado presidio hasta la junta por Enrique Hernández aconseja a los accionistas votar en contra y se reafirma en sus compromisos en materia de derechos humanos. Además, reitera que sus actividades políticas ya están sujetas “a requisitos de información pública” y concluye que otro informe sobre el consumo agua “duplica el trabajo que la empresa ya está realizando”.

Habrá que esperar hasta el día de la celebración de la junta para ver si los accionistas se alienan con el consejo o si, por el contrario, hay una revuelta abierta contra la multinacional y sus políticas de sostenibilidad.