Naturgy avisa a IFM: “La opa no es solicitada, no podemos estar parados”

La opa de IFM por el 22,7% de Naturgy ha dejado de marcar la agenda de la energética. Así lo ha expresado claramente Francisco Reynés y también Manuel García Cobaleda, secretario del consejo de administración, por lo que habla en nombre de todos sus participantes, que representan a dos tercios de sus accionistas.

El presidente de Naturgy ha tratado de esquivar la cuestión de la oferta del fondo australiano y no la ha mencionado en la presentación del plan estratégico 2021-2025, pero, obviamente, ha sido la primera cuestión en el turno de preguntas, del que sí ha sido protagonista.

Reynés tenía la respuesta preparada y seguro que no ha sonado bien a oídos de IFM, que espera que en los próximos días el Gobierno apruebe la opa para que sea una realidad en septiembre. El directivo ha sido muy claro al expresar que la compañía y sus integrantes están muy encima de una opa que no buscaban.

“No podemos estar parados. La oferta, que es lícita, es totalmente no solicitada por la compañía”, ha dejado claro el presidente de la energética. Luego García Covaleda matizó que el consejo considera positiva la oferta porque da opciones a los accionistas. Lo que ha obviado es que actualmente Naturgy cotiza por encima de los 22,37 euros por acción ofrecidos por IFM.

Antes, sin embargo, el secretario del consejo había desvinculado totalmente la presentación del plan estratégico de la opa. Admitió que inicialmente estaba prevista para diciembre de 2020 pero explicó el retraso por los movimientos en el sector estratégico.

Reynés ha ahondado en el hecho de que Naturgy necesitaba poner negro sobre blanco su hoja de ruta para los próximos años: “Una compañía necesita un plan. Una compañía que quiere acometer estas inversiones, necesita saber donde quiere hacerlas, necesita un plan para toda la compañía, para retener talento, para captarlo… no puede estar parada”.

Reynés esquivó las preguntas que pudo sobre la opa de IFM

El presidente ha insistido en este hecho en todas las preguntas acerca de la opa y no fue más allá preguntado sobre las posibilidades de éxito de la oferta o los movimientos de accionistas como La Caixa, que no solo no venderá sino que está comprando acciones en bolsa para reforzarse. “Somos de Naturgy, no de los ofertantes ni de los accionistas”, ha repetido.

Está previsto que el Gobierno apruebe la opa con condiciones en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones, pues la semana que viene terminan los 6 meses de plazo que tenía el Ejecutivo para pronunciarse. Entonces, la aprobará la CNMV y se abrirá el periodo de aceptación, algo que previsiblemente quedará para septiembre.