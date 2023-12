El nuevo plan de Endesa para ahorrar en la factura de la luz 

A la hora de contratar cualquier servicio, como el suministro eléctrico, los consumidores cuentan con una extensa lista de opciones, tanto de compañías como de tarifas.

A su vez, en la pugna por contar con el máximo número de clientes posible, las empresas lanzan distintas promociones en las que ofrecen distintas ventajas a quienes se aventuran a contratar sus servicios.

Si bien gran parte de estas acciones comerciales están dirigidas a la captación de nuevos usuarios, un grueso considerable de las mismas ponen en el punto de mira a los consumidores que ya son clientes.

Un claro ejemplo es el programa de fidelización que ha lanzado la compañía energética Endesa. ¿Te interesa? A continuación, te desgranamos todas las condiciones, así como los requisitos para disfrutar de sus beneficios.

En qué consiste el programa ‘Para ti’

Se trata de un programa gratuito que tiene como objetivo premiar la fidelidad de los consumidores, a la vez que se favorece su ahorro, según detalla la compañía a través de un comunicado.

Los usuarios pueden ir acumulando puntos y canjearlos por descuentos en las facturas de los suministros contratados

Bajo el nombre «Para Ti», la iniciativa permite a los clientes ir acumulando puntos y canjearlos por descuentos en las facturas de electricidad y gas.

A quién se dirige la promoción

La promoción está orientada a los siete millones de clientes domésticos y pequeños negocios que la empresa española tiene en el mercado libre, pero también a que decidan darse de alta.

De hecho, los nuevos clientes podrán beneficiarse, asimismo, de un 20% de descuento en el consumo, con precios estables y sin permanencia, según detalla la compañía a través de un comunicado.

Cómo participar en la iniciativa

El primer paso para disfrutar de la promoción es registrarse en la aplicación móvil de Endesa Energía, denominada Endesa Clientes, disponible de forma gratuita en la App Store y en Play Store. Entonces, será necesario acceder a la sección «Para ti».

Después de realizar la inscripción, el consumidor recibe los primeros 500 puntos. Posteriormente, se pueden continuar acumulando más puntos a medida que se vayan realizando nuevas contrataciones. También se pueden obtener más puntos con la factura digital.

Los consumidores podrán canjear los descuentos en la factura de los suministros contratados. Foto: Freepik.

Los consumidores contarán con la posibilidad de canjear los descuentos en la factura de contratos de suministro vinculados a la cuenta, o bien, obtener otros beneficios como el acceso a sorteos.

El programa también cuenta con acuerdos con empresas colaboradoras, con las que acceder a descuentos, vuelos y ocio, así como otras iniciativas que se irán incorporando progresivamente.

Las tarifas de Endesa

Una de las tarifas que ofrece la compañía actualmente es la One Luz, que contempla el mismo precio del kWh las 24 horas, sin tramos horarios. Concretamente, se sitúa en los 0,1224 euros/kWh.

Los nuevos clientes podrán llevarse hasta 100 euros de regalo

Otra de las tarifas es One Gas. Quienes opten por contratar el servicio podrán acceder a gas sin calefacción por 0,0692 euros/kWh, mientras que los usuarios que deseen gas y calefacción pagarán 0,066 euros/kWh.

La tarifa One Luz + Gas, combina los dos servicios. Por ello ofrece un precio estable en el consumo de luz (kWh) sin tramos horarios. El precio de la electricidad y del gas es el mismo que en la tarifa One Luz y en la One Gas.

Cabe destacar que las personas que contraten la tarifa One Luz u One Gas podrán llevarse un regalo de 50 euros, mientras que en el caso de la tarifa One Luz + Gas el importe asciende a 100 euros.