La ONCE levanta su nueva sede en el centro de Madrid tras ingresar 2.625 millones y ganar 47 millones en Bolsa

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), creada en 1938, ultima la construcción de su nueva sede en Madrid, un complejo de oficinas que ocupa un solar de una superficie de 24.000 metros cuadrados, en el Paseo de la Habana de la capital, después de lograr en 2023 una cifra récord de ingresos y de que sus inversiones en Bolsa se revalorizaran en 47 millones de euros.

La compañía alcanzó el pasado ejercicio una cifra de negocios de 2.625 millones de euros (2.427,5 millones en 2022), la mayor en sus 86 años de historia, logrando un beneficio de 66 millones (99 millones un año antes).

La organización repartió en premios 1.475,6 millones de euros, también la mayor cantidad de su historia. Y destinó más de 247 millones a inversión social directa (165 millones a personas ciegas y otros 82 millones a programas de solidaridad con otras discapacidades).

La ONCE tiene 101 millones de euros invertidos en acciones de Santander, BBVA, CaixaBank, Telefónica, Iberdrola, Sabadell y Atresmedia

El grupo atribuye el incremento en la cifra de negocio el pasado año al «buen comportamiento de los productos de lotería instantánea«, creciendo los ingresos por venta de estos artículos un 8% en comparación con 2022.

De acuerdo a las cuentas anuales de ONCE, aprobadas por el Pleno General el pasado 27 de junio, consultadas por este diario a través de Insight View, el grupo tiene inversiones en compañías cotizadas en la bolsa española, a través de las gestoras de Santander, CaixaBank y BBVA, con el objetivo de reforzar su Fondo de Estabilidad Patrimonial.

El coste de la inversión en cotizadas a 31 de diciembre de 2023 ascendía a 101 millones de euros, revalorizándose en el año en 47 millones.

La ONCE invierte en acciones de Santander, BBVA, CaixaBank, Telefónica, Iberdrola, Atresmedia, Repsol y Sabadell. El pasado año el grupo ingresó 3,8 millones de euros en dividendos por sus inversiones en cotizadas.

Ilunion, la filial de servicios y hoteles de ONCE, facturó 1.143 millones en 2023, su mayor cifra desde su creación, en 2016

Desde 2016 la filial hotelera y de servicios Ilunion (grupo de empresas sociales de ONCE) está participada por ONCE y Fundación ONCE, administrada de forma consensuada por las dos sociedades.

También el pasado año Ilunion consiguió resultados históricos, con una facturación de 1.142,8 millones (1.000 millones un año antes) y un beneficio antes de impuestos de 62,6 millones (frente a las ganancias de 36,6 millones en 2022). La empresa emplea a 34.379 personas, de las cuales el 43,9% con discapacidad.

Nueva sede

Los buenos resultados, indica grupo ONCE, le ha permitido acometer la construcción de su nueva sede en Madrid, así como ampliar capital en Ilunion.

La nueva sede de la ONCE, con un presupuesto superior a los 100 millones de euros, construida por el grupo FCC, estará previsiblemente operativa a mediados de 2026.

El complejo acogerá las dependencias del Consejo General, la Dirección General y la Fundación ONCE, así como otras áreas de Ilunion y participadas. También incluirá el Museo Tiflológico, con una zona específica de experiencias inmersivas dirigida a la comunidad educativa.

Construcción de la nueva sede de la ONCE en Madrid, la pasada semana.

ONCE explica en sus últimas cuentas anuales que, con motivo de la construcción de la nueva sede, los edificios que actualmente emplea en Madrid como oficinas, en las calles Prado y Quevedo, los ocupará Ilunion para transformarlos en hoteles.

El grupo ha firmado un contrato de opción de compra con su filial sobre ambos inmuebles, valorados en 31,6 millones, por importe de 26,8 millones. Ilunion ha pagado ya el primer pago de la opción de compra, 17,38 millones, quedando pendiente el pago de otros 9,48 millones. Ilunion abonará 4,7 millones en 2026 al ejercitar la opción de compra.

La ONCE se define como una «organización singular de economía social», una corporación de «derecho público de carácter social y base asociativa privada» y que ejerce en España «funciones delegadas de las Administraciones Públicas bajo el protectorado del Estado». Para la financiación de sus «fines sociales» ostenta la titularidad de «tres modalidades de lotería».