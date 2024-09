Onur Genç dice que si la fusión de CaixaBank con Bankia fue aprobada, también lo será la de BBVA y Sabadell

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, considera que si la fusión de CaixaBank con Bankia superó las reticencias de los organismos de competencia, también saldrá adelante la fusión con Sabadell.

«Creemos que no hay problemas de competencia, no vemos ningún problema«, ha insistido esta tarde el ejecutivo en una conferencia en Londres organizada por Bank of America. «Hace tres años hubo una fusión en España», ha recordado Genç en alusión a la integración de Bankia en CaixaBank, y que ahí el impacto era mayor que en la fusión BBVA y Sabadell.

Onur Genç ha explicado que la opa sobre Sabadell de BBVA está en un «primer escalón», en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está analizando la operación, y que si la CNMC emplea «la misma metodología» que utilizó para valorar la fusión de CaixaBank y Bankia, la fusión de las dos entidades debería ser igualmente permitida.

«Nuestra convicción clara es que no hay problemas de competencia y que debería aprobarse, en nuestra opinión, en la fase uno«, ha manifestado.

La operación, ha remarcado, no superaría los umbrales establecidos por la UE para fusiones: un 25% de cuota de mercado para la entidad combinada y un incremento del 10% de cuota aportado por la entidad adquirida.

«El Gobierno es el último escalón, el de la fusión», ha señalado. «Si el Gobierno dice que no, tendríamos en todo caso el control de Sabadell si más del 50% de sus accionistas apoya la oferta», ha añadido, y ha apuntado que el banco está en disposición de trabajar con el Gobierno para aclarar cualquier preocupación.

Como ha publicado este diario, en todo caso, si la fusión no saliera adelante por la negativa del Gobierno, BBVA cree que podría integrar funciones de los dos bancos en una misma plataforma tecnológica.

El banco presidido por Carlos Torres afronta la oposición a la fusión de las dos entidades del Ministerio de Economía. El ministro Carlos Cuerpo ya ha dicho en varias ocasiones que la menor competencia en el sistema financiero español que supondría la operación obstaculiza su aprobación.

La fusión entre los dos bancos sería el último capítulo de la opa hostil, una vez que los accionistas de Sabadell apoyaran la oferta presentada y esta recibiera el visto bueno de los organismos reguladores y de competencia.

En información enviada recientemente por BBVA al regulador del mercado financiero de Estados Unidos, el banco recuerda que en España nunca antes un Ministro de Economía se ha opuesto a una fusión bancaria tras triunfar una opa.

Onur Genç ha defendido la opa sobre Sabadell en Londres advirtiendo que el negocio financiero requiere en la actualidad funcionar a escala.

«Este es un movimiento que hacemos porque nuestro negocio cada vez es más un negocio a escala, necesitas reducir costes y la tecnología está permitiendo reducir estos costes», ha dicho.

También ha subrayado que la oferta de BBVA sobre Sabadell es beneficiosa para los accionistas de Sabadell, «extraordinariamente atractiva», ha afirmado.

El consejero delegado ha defendido el negocio del banco en México. La pasada semana, el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, aseguró en un foro financiero que la opa había «descarrilado», y que la cotización de BBVA se estaba resintiendo por su dependencia del mercado mexicano.

«Somos muy optimistas respecto a México, también con su nueva Presidenta, y vamos a continuar en el país«, ha asegurado. «Por su cercanía a Estados Unidos, por su estructura de costes… Mucha gente no lo sabe, pero el coste de fabricación en México es menor que en China, por eso se ha convertido en el primer exportador a Estados Unidos», ha señalado.

De acuerdo a documentación presentada ante la CNMV por BBVA, en 2023 los activos del banco en México representaban el 22,4% del total (el 59% en España, el 8,8% en Turquía). El pasado año el banco español logró un beneficio de 8.019 millones, aportando el negocio del grupo en México el 66,6% del total, sin considerar el Centro Corporativo.