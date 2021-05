Orange anuncia un ERE para el 15% de su plantilla en España

Orange se suma a la cadena de despidos en empresas. La compañía ha comunicado a los sindicatos su intención de recortar la plantilla en un 15%, lo que afectará como máximo a 485 trabajadores, según han anunciado fuentes sindicales y de la propia compañía. En total, en la delegación española trabajan 3.070 personas, 7.700 si se tienen en cuenta los trabajadores de centros de atención al cliente, tiendas, etc. En este último caso, si se incluyen a todos los empleados, el porcentaje de afectados bajaría en torno al 6%.

La teleoperadora convocará a la representación legal de los trabajadores en los próximos días a una primera reunión para iniciar las negociaciones. La idea es que el proceso se desarrolle a lo largo de mayo y junio. De momento, tanto CCOO como UGT han rechazado de plano cualquier medida que afecte a la plantilla tras el esfuerzo realizado durante la pandemia, según han explicado ambos sindicatos.

No obstante, esta noticia no pilla por sorpresa. Esta opción no fue descartada por el consejero de Orange España, Jean-François Fallacher, quien en la presentación de resultados el pasado abril avanzó una serie de medidas para frenar la caída de ingresos del grupo en España, que en el primer trimestre del año ascendió al 7,4 %.

Orange busca frenar la caída de ingresos

Fallacher, según ha recordado Efe, se refirió entonces a la pluralidad de actores que había en el mercado actualmente así como a la tendencia creciente hacia el low cost, que coincidía además con una época en la que había necesidad de acometer inversiones para despliegues de 5G.

El consejero delegado no descartó que se pusiera en marcha medida alguna para frenar este descenso de ingresos, entre ellas la de un ERE, aunque anticipó que en caso de hacerlo serían los sindicatos y los empleados los primeros en enterarse. Orange “quiere seguir siendo un operador fuerte en España”, un país en el que cree y en el que confía en volver a crecer, afirmó entonces. Hasta el año 2022, Orange no espera un cambio de tendencia en la compañía en España.

Los sindicatos rechazan los despidos

UGT ha informado en un comunicado de que la dirección de la compañía ha reunido este viernes “por sorpresa” a las secciones sindicales para comunicarles esta medida y, además, han anticipado que la mesa de negociación se constituirá el 31 de mayo.

El secretario general de CCOO en Orange a nivel estatal, Antonio Muñoz, también ha mostrado, en declaraciones a EFE, su sorpresa por este anuncio y ha afirmado que su sindicato está en contra de esta medida, ya que cree que hay alternativas al ERE, como por ejemplo el ERTE u otra serie de elementos.

“Poner a 485 personas en la calle no nos parece la medida más oportuna”, ha afirmado Muñoz, que ha pedido que se retire el ERE y que no ha descartado que se promuevan movilizaciones en caso de que se mantengan las previsiones de despidos.

Orange España facturó 1.188 millones de euros en el primer trimestre de 2020, el 7,4 % menos respecto al mismo período del año pasado, frente al 0,8 % que creció como grupo. La compañía ya puso en marcha medidas para reducir costes, como la simplificación de marcas, al integrar República Móvil en Simyo.