Emili Rousaud, CEO de Factorenergia: «No tenemos prisa por salir a Bolsa, es mala consejera»

El 2024 es un año especial para Factorenergia. La compañía catalana, que fue la primera en obtener licencia cuando el mercado energético se liberalizó en España, sopla veinticinco velas para celebrar su andadura en el sector. Después de batir récord al ingresar 915 millones de euros y obtener un beneficio neto atribuido de 34 millones de euros en 2022, se encuentra sumida en pleno proceso de internacionalización, con especial foco en Latinoamérica y Europa del Este.

Tras su frustrado intento de salir a Bolsa, la compañía no ha desechado la idea de debutar en el parqué. «Es un objetivo que sigue estando sobre la mesa», deja bien claro el fundador y CEO de Factorenergia, Emili Rousaud, en una entrevista concedida a Economía Digital. Eso sí, sin ninguna prisa. «Es mala consejera», asegura.

Pregunta: Factorenergia celebra este año sus veinticinco años de historia. ¿Cómo fueron los inicios de la compañía?

Respuesta: En 1998, estaba trabajando como CFO en una multinacional, pero tenía la sensación de que no iba a aprender mucho más. Después de conocer, a través de mi hermano, a un prejubilado de Endesa, que nos explicó que el mercado eléctrico se estaba liberalizando, estudiamos la ley y nos planteamos pedir una licencia. Ahí arrancó todo, constituimos la empresa con un capital social de unas 500.000 pesetas y nos presentamos ante varias empresas. Finalmente, la constructora Copcisa acabó apostando por el proyecto. Desde entonces, la compañía ha ido creciendo. En Barcelona arrancamos con tres personas y ahora rozamos las 400.

P: A raíz de este crecimiento, se han cambiado de oficinas en la capital catalana. ¿Prevén ampliar la plantilla?

R: Tenemos catorce oficinas en Iberia (España y Portugal). Ampliamos plantilla porque la empresa crece o para innovar en algunos campos. A pesar de que tenemos el foco puesto en España, estamos inmersos en un proceso de internacionalización. La oficina de Barcelona, donde comenzó la empresa, tenía una superficie de 180 metros cuadrados. Cuando empezamos a ver que nos faltaba espacio, teníamos la suerte que siempre había algún vecino que ponía en alquiler su oficina, pero llegó un momento que no cabíamos y decidimos que había que hacer un cambio. Recuerdo que cuando nació la compañía, los propietarios del espacio no se fiaban de nosotros y nos preguntaron que cuanto tiempo íbamos a estar, a lo que respondimos que no lo sabíamos porque acabábamos de empezar. Finalmente, hemos estado 25 años en esas oficinas.

P: Actualmente, el mercado eléctrico está dominado por unas pocas grandes compañías. ¿Cómo compiten contra ellas?

R: Los primeros años fueron muy duros porque veníamos de un entorno de oligopolio y estas empresas consideraban que el mercado era suyo. Nos vimos obligados a denunciar por abuso de posición de dominio a Endesa, un caso que ganamos, pero que se extendió durante once años. También fundamos la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), que representa un contrapoder a las grandes compañías. Ha sido un trabajo muy arduo. Ahora, una empresa nueva se encuentra las cosas hechas, un mercado más abierto, pero no puede imaginarse lo que ha costado.

P: Factorenergia estuvo a punto de dar el salto en Bolsa, pero optaron por frenar la operación. Al dar a conocer los últimos resultados, apuntaron hacia la posibilidad de retomar la operación este año. ¿En qué punto está este proceso?

R: No tenemos prisa por salir a Bolsa, es una mala consejera. En nuestro previo intento, nos alargamos un poco más de la cuenta en el desarrollo del folleto que se debe presentar a la CNMV. Cuando regresamos del verano, ya que a partir del 15 de julio no se puede salir a Bolsa, nos encontramos con un entorno geopolítico que nos impidió salir. Es un objetivo que seguimos teniendo encima de la mesa, pero debemos ir viendo que pasa. Algunas compañías de nuestro sector están atravesando una situación compleja. Antes de salir a Bolsa, todas esas incertidumbres habrían de quedar resueltas.

P: Holaluz se encuentra al borde del preconcurso de acreedores, después de que saliese a la luz su abultada deuda y las pérdidas registradas en 2023. ¿Temen un efecto contagio?

R: No. La explicación de lo que ha sucedido con Holaluz es sencilla. La dirección de la empresa tomó una serie de decisiones que no han obtenido el resultado previsto. Emprendió un camino estratégico para convertirse en una instaladora fotovoltaica, algo que, por lo general, las comercializadoras no han hecho. A pesar de que, cuando se está en Bolsa, suele haber un efecto contagio, se trata de negocios muy distintos. Sería conveniente para el sector que el asunto se resolviera, porque la situación actual es indefinida, no se sabe si va a conseguir superar esa circunstancia. Sea cual sea el resultado, cuanto antes quede resuelto mejor, para evitar la incertidumbre.

Emili Rousaud.

P: En 2022, la compañía no solo salió de pérdidas sino que también creció un 43%. Los resultados correspondientes a 2023 aún no se han dado a conocer. ¿Qué datos puede avanzar?

R: Se van a situar en la línea de los de 2022. La compañía sigue creciendo, los resultados son muy positivos. El 2022 fue un buen año, crucemos los dedos para que el 2023 y el 2024 sigan siéndolo. Desde 2007 siempre hemos obtenido resultados positivos de forma ininterrumpida con la única excepción de 2021, cuando no pudimos absorber el impacto repentino que hubo del aumento de precios. Somos una empresa sólida financieramente, que no tiene deuda prácticamente y que puede invertir porque tiene fondos propios.

P: En el marco de estos resultados, ¿se plantean realizar alguna compra?

R: En cuanto a las oportunidades de compra, si saliera alguna, la analizaríamos. Pero, de momento, no la vemos.

P: Para dar a conocer la nueva comercializadora Crea Energía emprendieron una mediática campaña publicitaria con Belén Esteban, en la que un avatar digital creado con inteligencia artificial emulaba a la colaboradora televisiva para atender la contratación y las consultas de los clientes. ¿Cómo ha contribuido a dar visibilidad?

R: Crea Energía es una empresa basada en la digitalización y la sostenibilidad, dirigida a un público más joven y sensibilizado con temas medioambientales. Está teniendo una buena acogida, teniendo en cuenta que entra en un mercado muy maduro. Lo que se pretendía era tener notoriedad con una marca nueva. Se pensaron muchos nombres, pero acabamos optando por Belén Esteban, al percibirse como una persona cercana. Ha sido una campaña llena de anécdotas. En el brainstorming aparecía cualquier nombre, como el del Rey emérito. Además, había consumidores que llamaban cada día para hablar con el avatar de Belén Esteban y pedirle recomendaciones de restaurantes, por ejemplo. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo era comenzar a dar visibilidad a una marca nueva, funcionó bien.

P: ¿Cuáles son los planes de expansión de la compañía?

R: Seguir creciendo e innovando. Continuamos con nuestros objetivos de desarrollo de plantas propias de generación y, sobre todo, de internacionalización, un proceso que arrancó cuando Abengoa nos propuso abrir una filial conjunta en México y que nos ha llevado a querer explorar el mundo. Ahora estamos cerca de abrir una filial en Marruecos. Prácticamente tenemos constituida la sociedad, contamos con un socio local y prevemos que comience a funcionar a finales de año. También estamos trabajando para abrir en Colombia, donde estamos explorando distintas opciones. Algunas compañías que hemos abierto hace poco están comenzando a generar en beneficios, como la que creamos en Chile. Existe una oportunidad clarísima para las empresas que no quieran centrarse solo en el mercado local.