Un senador de EEUU amenaza con vetar a Iberdrola en las subastas de energía

El proyecto de Iberdrola de eólica marina en el estado de Massachusetts no avanza. La filial de la energética en Estados Unidos, Avangrid, pidió al gobierno estatal retrasar la entrada en marcha de la instalación, o algún tipo de compensación económica, puesto que los costes se han disparado. Pero las partes no se ponen de acuerdo, y ahora aumentan el tono. Creen que pagar una multa que ronda los 45 M€ por romper su compromiso no sería suficiente.

Las últimas noticias que llegaban de EEUU eran, según ha publicado ECONOMÍA DIGITAL, que Iberdrola quiere evitar por todos los medios que la situación entre en la vía judicial. Pero la situación no será tan sencilla.

El contexto es que el proyecto Commonwealth Wind, en el estado de Massachusetts, se ha convertido en un pequeño dolor de cabeza para la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. Se trata de un parque de eólica marina, de unos 1.200 MW de potencia y valorado en cerca de 4.000 M€, que se ha visto fuertemente afectado por el aumento de costes en la cadena de suministro, la inflación y la subida de tipos. Esto ha llevado a la energética a ser muy clara: el compromiso de precios adquirido en la subasta de potencia no compensa el gasto. Por lo tanto, han pedido revisar la situación.

Pero la situación no avanza. En las últimas horas ha sido el senador demócrata por el estado de Massachusetts, Michael J. Rodrigues, el que ha arremetido contra la filial de Iberdrola. El político americano afirma que cualquier empresa que no cumpla con sus compromisos debería ser descalificada de los procesos abiertos y, lo más preocupante para Avangrid, suspendida de futuros proyectos.

El senador declaraba en la prensa local que una multa que puede oscilar entre los 20-45 M€ para desligarse del contrato actual le parece sentar un peligroso precendente para otras compañías. Sobre todo, insiste, porque el contexto de sobrecostes ha sido igual para todos.

Iberdrola frente a la preocupación polítca

El sistema político americano, con elecciones directas de sus candidatos regionales, lleva a situaciones como ésta: que un senador se entrometa de lleno en cuestiones empresariales. Y es que, para seguir cargando contra la filial de Iberdrola, el senador Rodrigues se pregunta retóricamente sobre la respuesta que se debe dar a las comercializadoras locales que esperaban ese suministro eléctrico.

Ahora está por ver la postura que adopta el equipo de la gobernadora del estado, Maura Healey. Por el momento, al igual que expuso del CEO de Avangrid, Pedro Azagra, la intención es no pasar el asunto por la vía legal. Pero las posturas parecen muy encontradas.

En este punto, desde Avangrid ahora son los que quieren ceder menos. En principio, las empresas distribuidoras entienden que habrá que negociar, pero la filial de Iberdrola en Estados Unidos asume que económicamente no es viable mantener las condiciones actuales.

Y aquí es donde todo ha vuelto -casi- al inicio. La responsable de Energía del gobierno estatal, Rebecca Tepper, ya ha deslizado en la prensa local que Avangrid está intentando maniobrar para convencer a la opinión pública de que su postura es la acertada. Además, las propias autoridades locales ya han sugerido que de incurrir en esta conducta la filial de Iberdrola podría ser penalizada en posteriores subasta. Una cuestión que deberá manejar con tino la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán.