Repsol construye una planta de combustibles sintéticos en Bilbao

Repsol ha comenzado a construir una planta de combustibles sintéticos en el puerto de Bilbao, con la que producirá 2.100 toneladas de combustible a partir del CO2 capturado e hidrógeno verde para aviones, barcos y camiones.

La primera fase del proyecto, denominado ‘Hub de descarbonización’ supondrá una inversión de 103 millones de euros, según ha explicado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en el acto de puesta en marcha, que ha estado presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

La planta, que entrará en funcionamiento en 2024, contará con un electrolizador de 10 megavatios (MW) que será desarrollado por Enagás y el Ente Vasco de la Energía. El proyecto cuenta también con la participación de la petrolera Saudi Aramco y con el apoyo de Petronor y Kutxa Bank.

Apuesta por la descarbonización

Imaz ha subrayado que el proyecto supone una apuesta por la industria y la descarbonización. «Estamos absolutamente comprometidos con la reducción de emisiones de CO2 en el mundo, hay que bajar las emisiones», ha aseverado. Y ha defendido que hay que «descarbonizar la economía y reducir las emisiones de CO2» con «ambición».

A este respecto, ha explicado que los combustibles producidos en esta planta permitirán que los aviones sean neutros en emisiones, ya que el CO2 que produzcan durante el vuelo será compensado porque la producción del fuel será libre de emisiones.

Descarbonizar los líquidos

Si bien ha reconocido que la electrificación es «necesaria e importante», ha puntualizado que la mayor parte de la sociedad no se puede electrificar tecnológicamente, como es el caso de los aviones, los barcos, el sector del cemento o el de la química.

Por este motivo, para reducir las emisiones de CO2, ha reivindicado apostar también por «descarbonizar los líquidos». «Necesitamos líquidos que vayamos a meter en nuestros motores, que vayamos a utilizar en la industria y que no emitan CO2, si no, no descarbonizaremos el planeta y eso es lo que queremos hacer en las refinerías, el hub de descarbonización», ha destacado.

En esta línea, ha augurado que las refinerías seguirán siendo plantas industriales en las que entre petróleo, pero también aceites vegetales, aceites reciclados, grasas animales o hidrógeno, entre otros. En este sentido, ha asegurado que este proyecto es una iniciativa «pionera en el mundo» y una apuesta tecnológica, por lo que ha agradecido el apoyo de los socios que participan en el proyecto.