Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruceros movilizan la mitad de su flota para la temporada alta

Las empresas de cruceros más grandes del mundo van regresando poco a poco al mar después de un año de parón a consecuencia de la pandemia. Actualmente, la mayoría tiene la mitad de su flota activa, pero el objetivo es poder operar al 100% el próximo 2022.

MSC Cruceros fue la primera gran compañía del sector en reanudar sus operaciones para las salidas internacionales en agosto 2020 y en realizar un crucero internacional desde Barcelona.

Doce meses después, más de la mitad de la flota ha vuelto a navegar de forma segura por el Reino Unido, el Mar Mediterráneo y el Mar Báltico en Europa, América del Norte y el Caribe y el Mar Rojo en Oriente Medio, explica Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros en España.

Actualmente están navegando 10 buques. Pero a consecuencia del Covid-19 han tenido que imponer una reducción de la capacidad general de los pasajeros a bordo. A pesar de esto, están consiguiendo llenar los barcos a un 70% en base a la capacidad total del mismo.

Durante este verano, el Mediterráneo, tanto Occidental como Oriental, están siendo las zonas más reclamadas por los pasajeros españoles, añade Pacheco. MSC Seashore, ha sido la nueva incorporación en el Mediterráneo Occidental, inaugurando la temporada en Barcelona, uno de los puertos más importantes para la compañía.

“Las previsiones para este año son muy positivas y confiamos en poder llevar a cabo la programación al completo. Las autoridades están confiando en los protocolos de contención contra el Covid-19 y gracias a ello casi todos los mares están empezando a abrir las puertas”, señala.

Se prevé que toda la flota vuelva a operar en 2022

En las próximas semanas y meses se prevé que se reanuden las operaciones de más buques en el marco del plan gradual de la naviera para que toda la flota vuelva a operar el año que viene.

Si hablamos sólo de España, destaca que, desde el anuncio de la vuelta de los cruceros internacionales, el mercado español ha respondido muy bien, “mostrando una alta demanda y confiando en que el viaje con MSC Cruceros es seguro”.

De hecho, en varias salidas de este verano a bordo de MSC Grandiosa o MSC Seashore con salida de Barcelona o Valencia, más de la mitad de los pasajeros son españoles. “Una gran noticia considerando que los puertos españoles llevan tan solo dos meses operativos”.

El director general en Europa de Norwegian Cruise Line, Kevin Bubolz, reconoce que se han tomado su tiempo en reanudar sus operaciones porque su objetivo ha sido volver al mar únicamente cuando fuera seguro hacerlo.

En este tiempo han trabajado en un programa de salud y seguridad llamado Sail Safe, a través del cual han decidido navegar con una capacidad reducida de pasajeros para facilitar el distanciamiento social responsable a bordo.

“Estamos seguros de que operaremos con una capacidad reducida de huéspedes hasta finales de 2021”, indica. Pero ahora, “la salud y seguridad de nuestros huéspedes, tripulación y destinos que visitamos es nuestra prioridad número uno”.

Kevin Bubolz, director general de Europa de Norwegian Cruise Line.

Así, después de 500 días de suspensión, “hemos vuelto a navegar” con el Norwegian Jade desde Atenas (El Pireo) el 25 de julio. Desde esa fecha, dos barcos más, el Norwegian Encore y el Norwegian Gem, han zarpado de los puertos estadounidenses.

A los que seguirán dos más en Europa, el Norwegian Epic de Barcelona y el Norwegian Getaway de Roma. En el verano de 2019, la firma operó al completo su flota de 16 barcos. En ese momento, solo han puesto en marcha tres barcos y han operado diez viajes, explica Bubolz.

También, que al suspenderse sus cruceros durante la mayor parte de 2020, hubo una demanda acumulada por parte de los amantes de los cruceros y los huéspedes fieles a NCL “que estaban ansiosos por regresar al mar”.

Un crucero de Norwegian Cruise Line.

Así que desde que anunciaron la reanudación a principios de abril, han observado un interés considerable y un gran número de reservas para los viajes por Europa, que es uno de sus destinos clave cada verano.

Uno de los viajes más vendidos esta temporada de verano es el crucero de 7 días a las islas griegas desde Atenas (El Pireo) a bordo del Norwegian Jade que comenzó el 25 de julio. Los primeros viajes se reservaron por completo a las pocas semanas de hacer el anuncio e incluso los viajes para septiembre y octubre están reservados con antelación también, asegura.

Pero la mejor de las noticias, es que la empresa ha anunciado hace unas semanas su plan de regreso al mar de toda la flota. Todo el proceso de redistribución será escalonado (entre septiembre y diciembre) y la intención es completarlo a finales del primer trimestre de 2022.

Más de 110.000 personas han viajado con Royal Caribbean desde diciembre

Al respecto señala que, a medida que se acerca la primera salida del Norwegian Epic desde Barcelona el 5 de septiembre (uno de los barcos más populares para el mercado español ya que navega todos los veranos hacia el Mediterráneo occidental con escalas en Cagliari, Nápoles, Livorno y Palma) observan una buena tracción en el mercado y han recibido reservas para el verano y otoño.

Desde Royal Caribbean, líder del sector de cruceros a nivel mundial por cuota de mercado, comentan que actualmente están navegando 11 barcos de una flota de 26, incluido el Quantum of the Seas, que ha estado navegando con éxito desde Singapur desde diciembre del año pasado.

En concreto, desde finales de 2020, han viajado con ellos más de 110.000 personas. “Está programado que otros barcos reinicien su actividad en las próximas semanas y nuestra flota global completa zarpe en la primavera de 2022”.

Un crucero de Royal Caribbean.

Asimismo, destacan que, tras un año de pandemia y la obligación de quedarnos en casa, lo que ha hecho que perdamos momentos y ocasiones con familiares, amigos y seres queridos, “estamos viendo que nuestros huéspedes están ansiosos por viajar y buscar nuevas experiencias”.

Aunque para volver a navegar han tenido que ajustar la capacidad, ahora mucho más reducida de huéspedes en comparación con viajes anteriores. Pese a ello, “la demanda en España ha sido alentadora y la confianza de los consumidores en los viajes está aumentando gracias a los avances de la vacuna”, señalan.

Los itinerarios europeos de Royal Caribbean son actualmente los más populares entre sus clientes españoles. Ya está operativo el Harmony of the Seas, que navega por el Mediterráneo desde Barcelona y Jewel of the Seas, que navega desde Chipre a Grecia y las islas griegas.

En abril, pondrán en marcha el Voyager of the Seas que navega por el norte de Europa y sale desde Barcelona. Y en mayo, Rhapsody of the Seas, un crucero por las islas griegas que navega desde Roma.