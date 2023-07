Santacreu logra el apoyo de tres Ibex para la Cambra mientras La Caixa se queda al margen

Josep Santacreu asegura que no es el candidato del establishment a la presidencia de la Cambra de Barcelona, pero se presenta con el apoyo de tres empresas del Ibex, dos vicepresidentes de Pimec en su candidatura y en conversaciones también con Foment, que hasta el momento se ha mantenido más neutral, al menos de puertas para afuera. Quien también se mantiene neutral, o mejor dicho al margen, es La Caixa, que ni se presenta ni tomará partido y tampoco optará a las sillas de plata, al menos hasta que no cambien las cosas en la Cambra.

El candidato intenta aglutinar el descontento con la gestión de los últimos cuatro años, cuando Eines de País, que tiene a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) detrás, tomó el control de la institución con Joan Canadell primero y después Mònica Roca como presidentes. Este descontento tiene dos frentes, ambos atacados por Santacreu: el perfil político que ha tomado la Cambra y la marginación de las grandes compañías y las instituciones empresariales.

Contra el primero ya se despachó a gusto este lunes, en la presentación en público de su candidatura. Para empezar, se llama Va de Empresa, para subrayar que no quieren hacer política, solo apostar por las empresas. Pero por si no quedó claro, Santacreu repitió en varias ocasiones que “la política, que la hagan los políticos”, frase que, de hecho, aparece en su video de campaña.

Josep Santacreu durante la presentación de su candidatura a la Cambra. EFE/Andreu Dalmau

Para el segundo, el equipo del ex-consejero delegado de DKV ha hablado en las últimas semanas con muchas de las empresas que están, han estado o quieren estar en el pleno de la Cambra, algunas de las cuales eran las que tenían las sillas de plata, que se reducirán a dos y para las cuales ya no hay candidatas porque las grandes compañías, que suelen ocuparlas, se han cansado del ninguneo que reciben y del sesgo político de la institución.

En esos contactos, han logrado el apoyo, en mayor o menor grado, de tres empresas del Ibex: Colonial, Fluidra y Sabadell. La socimi es la más evidente, pues se presenta a una candidatura y su presidente, Juan José Brugera, estuvo en primera fila en la presentación de este lunes. De hecho, como expresidente del Cercle d’Economia, en cuya sede tuvo lugar la presentación, también era lo más parecido a un anfitrión. Y salió en la foto de familia del día de la presentación. Las otras dos Ibex no salían pero sí aparecen en la que Va d’Empresa tiene en su web, que es la siguiente.

El equipo de Va de Empresa para asaltar la Cambra de Barcelona, con Josep Santacreu a la cabeza. Imagen: Va d’Empresa

Fluidra no se presenta como tal pero su presidente, Eloi Planes, fue al Cercle a apoyar a Santacreu y aparece en la foto superior, justo al lado de Santacreu (con camisa oscura). Sabadell no aparece en la lista de empresas que trasladó el equipo de campaña del empresario de Guissona (Lleida) y que lucharán por 46 de los 52 epígrafes. Sin embargo, como admitieron, si gana en su epígrafe –en el que Va de Empresa no presentará a nadie, oficialmente “porque no tienen a nadie mejor” que Sabadell– esperan contar con su apoyo. “Les ayudaremos y ellos nos ayudarán”, dijeron.

Desde el banco que preside Josep Oliu no han querido mojarse oficialmente pero sí que han tenido reuniones con la candidatura de Santacreu y están en sintonía, es decir que sí, que si ganan su epígrafe, le votarán. Están tan en sintonía que aunque no están en la lista oficial de la candidatura, permitieron que se diera por hecho su apoyo y un representante del banco, el director de relaciones institucionales, se hizo la foto que Va de Empresa luce en su web.

Algo similar pasa con Pimec. Antoni Cañete se ha cansado de repetir que “Pimec no se presenta a las elecciones a la Cambra”, si bien animó a los suyos a presentarse bajo el lema “u ocupáis los espacios u os los ocuparán”, lema similar al de la CUP en política. Dos vicepresidente de Pimec se presentan, Emili Rousaud (Factor Energía) y Alex Goñi, presidente del gremio de pescaderos, y este lunes se desveló la incógnita: van con Santacreu. No son los únicos, hay otros socios de Pimec entre los candidatos y la patronal hará todo lo que pueda para que salgan elegidos. Con Foment han tenido contactos pero por ahora no han fructificado, si bien subrayó que también hay socios dela patronal entre sus candidatos.

El ‘apoyo’ de Saba, la ‘neutralidad’ de Bonpreu y la indiferencia de La Caixa

Santacreu lució más apoyos, como el de Comsa, Ficosa y Ametller, y puso a Saba, propiedad de Criteria Caixa, en el grupo de Sabadell: si gana en su epígrafe, en el que Va de Empresa no se presenta, esperan contar con su apoyo. Viene a ser lo mismo a decir que están con ellos pero prefieren mantener un perfil bajo. Bonpreu no se lo apunta ninguna candidatura porque, dicen fuentes empresariales, votará a quien gane.

Quien no está, ni directa ni indirectamente, es La Caixa, que tenía una silla de plata –más otra de Caixabank–. La institución que preside Isidro Fainé quiere desmarcarse totalmente de este proceso, pues en la casa hay cierto hartazgo tras los años de politización. Es una institución con la que siempre han tenido buenas relaciones, y afectuosas, al ser la Cambra uno de los fundadores de La Caixa, pero no quieren más líos. Sobre las sillas de plata, si hay un cambio en el rumbo y se amplían, ya decidirán si optan a ellas o no. Pero las elecciones las verán de lejos.