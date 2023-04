Santander, BBVA y Sabadell aceleran la contratación de cientos de jóvenes tras los grandes ERE

El primer trimestre de la banca se caracterizó por las mejoras de los márgenes, el pago del impuesto extraordinario del Gobierno y también por un incremento de plantilla generalizado. A la espera de que Caixabank presente sus resultados hasta 31 de marzo y se conozcan sus cifras, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter suman 760 altas en España en lo que llevamos de año. Solo Unicaja, que estaba cerrando su ERE –de hecho, plantea ya otro–, ha perdido empleados.

Entre 2021 y 2022, toda la banca del Íbex a excepción de Bankinter culminó sus últimos ERE, que supusieron la salida de más de 16.000 empleados. Pero en el último año, y especialmente en el arranque de este 2023, la situación ha dado un giro de 180 grados. Las entidades están contratando, sea de forma individualizada o con programas para decenas o incluso cientos de profesionales, para rejuvenever su plantilla y, sobre todo, ajustarla a sus nuevas necesidades.

Estas nuevas necesidades son básicamente dos y pueden parecer a priori contradictorias: se trata por un lado de acelerar la digitalización y por el otro de acercar el banco a las personas que sufren riesgo de exclusión financiera, como es el caso de algunas personas mayores. Para lo primero se buscan perfiles tecnológicos, como programadores; para lo segundo, gestores comerciales que ayuden a quien lo necesite a usar los cajeros automáticos ahora que una parte importante de las nuevas y modernas oficinas no disponen de personal de caja, pues no tienen el clásico mostrador de caja.

Las 760 personas en las que se ha incrementado la plantilla en España de los cuatro bancos mencionados no son todos este nuevo perfil, pues también incluyen bajas que se hayan cubierto, pero sí la mayoría. César González-Bueno, consejero delegado de Banc Sabadell, habló de incorporaciones en el área digital y también en comercial y no escondió que al sector le va bien savia nueva: «Después de años de reducción, está bien que entre gente joven”. Héctor Grisi, su homólogo en Santander, dijo que crecen “en los hubs de datos para dar soporte a nivel global”.

Del subidón de BBVA a la incógnita de Caixabank

BBVA es el banco que suma más altas, pues el 31 de marzo tenía 435 empleados más que a cierre de 2022. En el último año ha incorporado a más de 1.500 nuevos profesionales, después de que en 2021 cerró un ERE por el que salieron de la entidad 2.935 empleados. Hace un año, el banco que preside Carlos Torres anunció la contratación de 350 personas para ejercer una nueva tarea, la de gestor comercial y de acompañamiento digital.

En noviembre, anunció otra nueva oleada de contrataciones, la de 400 profesionales dedicados a la ingeniería y ciencia de datos, de los que 200 se incorporaron en 2022 y los otros 200 durante este año. Si los 350 fichajes para la red comercial eran una respuesta a la campaña “soy mayor, no idiota”, que llevó a cabo el jubilado Carlos San Juan, estos 400 son para el otro objetivo, impulsar la digitalización del banco, el desarrollo de nuevos productos analíticos y trabajar también en inteligencia artificial.

Santander ha sumado 208 empleados más a su plantilla en España en el primer trimestre, mientras que en el último año han sido 952 las altas. El banco que preside Ana Botín no lo ha publicitado tanto, pero ha estado buscando los perfiles citados. Como explicó Economía Digital hace casi un año, buscaba entonces 350 gestores comerciales, la mayoría para Madrid y Barcelona. Y como explicó Grisi el pasado miércoles, también están contratando informáticos y programadores. A mediados de 2021, Santander culminó un ERE para 3.572 empleados.

Sabadell finalizó hace un año su expediente de regulación de empleo, que afectó a 1.605 personas. Luego empezó a contratar y su plantilla en España ha crecido en 86 profesionales en el primer trimestre de 2023 y en 241 en los últimos 12 meses. A principios de año, la entidad que preside Josep Oliu anunció la incorporación de 115 jóvenes como nuevos directores de negocio de crecimiento a través de un plan de captación de talento y formación. En este caso, sus labores son comerciales, por lo que están enfocados al crecimiento.

Bankinter ha ganado 31 empleados en el primer trimestre y 274 en el último año, si bien no ha anunciado programas de captación de talento o nuevos perfiles. Unicaja es el único banco del Íbex que reduce plantilla, en 1.018 personas en el último año y 72 entre enero y marzo, por los últimos coletazos del ERE de 1.500 personas como consecuencia de la fusión con Liberbank. Este mismo viernes, la entidad aseguró que no descarta otro expediente de regulación tras presentar unos resultados que decepcionaron al mercado.

Programa de contratación de jóvenes de Banc Sabadell

Caixabank también está contratando, si bien sus cifras de plantilla a 31 de marzo aún no se conocen pues no presenta los resultados hasta el próximo viernes 5 de mayo. De hecho, a principios de abril anunció una nueva edición, la más numerosa, de su New Graduate Talent Program, para fichar a 65 recién graduados a los servicios corporativos en Barcelona y Madrid, para su incorporación en julio. También busca una decena de profesionales para su filial tecnológica, CaixaBank Tech, donde trabajarán en proyectos de inteligencia artificial, cloud computing, desarrollo de aplicaciones, big data, etc.

Para cubrir las necesidades en la red, lo que hizo el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri fue reciclar a 2.000 empleados para trabajar en la red como gestores de clientes sénior y 500 en el call center para atender al mismo tipo de perfil. Son profesionales que ya estaban en Caixabank pero que, para evitar más salidas, se les está formando para hacer estas tareas. Este proceso está ya casi completado. Además, se contrató a 1.350 empleados para ayudar en las oficinas el primer semestre del año pasado, pero se trataba de temporales para responder a un pico de trabajo de las nuevas Store. El banco cerró a finales de 2022 el ERE para 6.450 personas tras la fusión con Bankia.