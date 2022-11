La patronal de Santander, BBVA y Sabadell cita a los sindicatos para negociar una mejora salarial

La Asociación de Banca Española, que representa a Santander, BBVA, Sabadell y en total a 70 entidades, da un paso al frente y convoca a los sindicatos para negociar una mejora salarial que ayude a los más de 80.000 trabajadores de estos bancos a mitigar los efectos de la inflación.

Estas negociaciones empezarán en 15 días aproximadamente, según indican fuentes sindicales a Economía Digital. La mejora salarial puede producirse mediante una prima única, es decir, el pago de una «extra» o el incremento de las tablas salariales. Y en el mejor de los casos, incluso podrían aprobarse ambas.

Las negociaciones empezarán en 15 días

Los representantes de los trabajadores llevan desde primavera pidiendo a la patronal que estudie una mejora salarial a consecuencia de la inflación, que está reduciendo la renta disponible de los empleados del sector. La solicitud se hizo en el marco del Observatorio Sectorial, donde se exponen los problemas y mejoras del sector, pero ahora que la AEB ha aceptado, deben reabrir la comisión negociadora del Convenio Colectivo.

Las partes coinciden en la necesidad de esta convocatoria en un momento marcado por las «excepcionales circunstancias que concurren», que está afectando a las plantillas del sector, según reconoce la patronal que preside Alejandra Kindelán en un comunicado este viernes.

Paga única o subida salarial

Durante la negociación que lleven a cabo los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo de Banca (CCOO, UGT y FINE) y la AEB, se debe determinar cómo se produce esta mejora salarial. Tal y como adelantó este medio, la opción preferida para las entidades es hacer un pago único, como por ejemplo ya ha hecho Sabadell en otro mercado.

El banco catalán va a realizar dos pagos únicos, uno en octubre y otro en abril de 500 libras cada uno para los empleados con salarios inferiores a 30.000 libras; Deutsche Bank, también prevé 1.500 euros a sus trabajaodres en Alemania.

Mientras que Santander, por ejemplo, se ha decantado por subir el salario a sus empleados de Reino Unido. En concreto, un 4% los que tengan salarios inferiores a 35.000 libras, unos 40.000 euros.

CECA no se pronuncia

El anuncio de AEB llega tras seis meses de presión por parte de los sindicatos, que acabaron con protestas en la calle hace apenas un mes. Unos 1.500 trabajadores decidieron salir a la calle para exigir una revisión salarial en cuatro ciudades del país: Madrid, Valencia, Málaga y A Coruña, donde se encuentras las principales sedes de los bancos.

Las protestas no iban solo contra los bancos de AEB también contra los de CECA, donde se encuentran agrupadas principalmente las ex cajas de ahorro como Caixabank o Unicaja. Pero la postura de esta patronal está todavía sin definir.

Fuentes financieras explican que en CECA se sigue internamente analizando si pueden llevar a cabo o no alguna mejora dado el contexto de elevada incertidumbre por los diferentes temas que hay en boga. Entre ellos, si habrá o no finalmente recesión, lo que puede elevar la morosidad en los bancos o el impuesto que quiere aprobar el Gobierno. Indican también que cada negociación lleva su proceso y la decisión de AEB no será un detonante para que CECA haga lo mismo.