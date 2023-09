Santander y Caixabank acumulan más del 70% del dinero que la banca debe devolver al BCE 

La banca española no se sale de la hoja de ruta en lo referido a la devolución de las líneas TLTRO III que el Banco Central Europeo (BCE) concedió hace ya más de dos años. Pese a que el total a devolver superaba los 280.000 millones de euros, las entidades nacionales han ido reduciendo esa cuantía a un ritmo acelerado, respaldadas por unos niveles de liquidez excelsos. Así, los grandes bancos españoles encaran 2024 con el deber de devolver cerca de 37.300 millones de euros al BCE, de los que Santander y Caixabank atesoran unos 26.500 millones de euros, es decir, más del 70% del total.

La entidad liderada por Ana Botín y el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri son los dos que, para 2024, tienen más capital que devolver a la institución con sede en Frankfurt. Pese a que ambos, como el resto de los grandes bancos españoles, han devuelto una parte importante de los préstamos TLTRO III (en el caso de Caixabank, más del 90% de las ayudas del BCE), Santander todavía tiene pendiente de devolución 18.000 millones de euros, mientras que la firma catalana tiene que devolver 8.500 millones de euros a la firma liderada por Christine Lagarde.

Como ambos, el resto de las firmas bancarias nacionales se han apresurado a reducir la cantidad a devolver al BCE, sobre todo porque el propio organismo continental endureció las condiciones de tenencia de los TLTRO III a finales de octubre de 2022, ya que la banca va holgada de liquidez, por lo que dicha inyección en los balances de las entidades carece de sentido. Además de que el BCE quiere el endurecimiento monetario se sienta en todas las aristas empresariales.

Santander, Caixabank, BBVA… todos han devuelto préstamos

Esta semana, Bankinter culminará la devolución de más de 45.000 millones de euros al BCE por parte de la banca en los últimos tres meses, ya que la compañía liderada por María Dolores Dancausa devolverá 2.700 millones de euros el próximo 27 de septiembre, tal y como aseguran desde la entidad. La gran banca española ha devuelto al supervisor europeo 42.400 millones de euros desde junio, que serán más de 45.000 millones de euros cuando Bankinter acometa la devolución pendiente el próximo miércoles.

Por bancos, BBVA ha sido el que devolvió más capital al BCE en la ventana del pasado junio. La firma presidida por Carlos Torres se deshizo de 11.000 millones de euros de capital. Tras ella, Sabadell es el que le sigue. En su caso, la firma liderada por César González-Bueno devolvió 8.500 millones de euros en la última ventana.

Caixabank y Santander son los que continúan esta lista. La firma catalana devolvió algo más de 7.140 millones de euros al BCE, mientras que la compañía con sede en Boadilla del Monte se deshizo de 6.500 millones de euros.

Cierran el listado de los grandes bancos que se han desquitado de liquidez Bankinter, que devolvió 5.000 millones de euros en la ventana de junio, y Unicaja Banco, que se desprendió de 4.400 millones de euros de capital.

Bankinter aprovechará la ventana del próximo miércoles para desprenderse de otros 2.700 millones de euros y, de esta manera, acometer una última devolución de 1.294 millones en 2024.

La banca española cuenta con unos niveles excelsos de liquidez

Fuentes del sector remarcan el ritmo al que la banca nacional ha devuelto la liquidez prestada por el Banco Central Europeo al propio organismo continental. Cabe destacar que las firmas bancarias españolas se ubican en la primera posición dentro los bancos europeos en términos de liquidez. De hecho, firmas como Sabadell, Unicaja Banco o Bankinter tienen niveles de LCR (la principal ratio que mide la liquidez de un banco) por encima del 200% cuando el mínimo exigido es 100%.

Es decir, la banca española ha devuelto gran parte de la inyección de capital que el BCE hizo en pandemia y, con ello, cuenta con unos niveles excelsos de capital. Las firmas nacionales encararán las últimas devoluciones de los TLTRO III con unas cotas amplias de liquidez, lo que significa que la ‘fuga’ de este capital no supondrá un problema para las entidades bancarias del país.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, y María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter. APIE

Sin tensión sobre el sistema bancario español

Los bancos del Ibex 35 aún tienen que devolver cerca de 37.300 millones de euros procedentes de las líneas TLTRO, siendo Santander y Caixabank las dos firmas que acumulan la mayor parte de ese capital. Como fuere, ambas compañías han acometido varias devoluciones que, entre otras cosas, han rebajado a mínimos el capital que aún está pendiente de que retorne al BCE.

El banco catalán y la empresa cántabra se mueven con unos niveles de liquidez excelsos, al igual que el resto de las firmas nacionales, por lo que la devolución de estas líneas no supone un problema. ECONOMÍA DIGITAL informó acerca de esta cuestión a principios de verano y, ya en ese momento, cuando el montante a devolver por los bancos ascendía hasta los 81.000 millones de euros, firmas como Goldman Sachs explicaban que «los reembolsos de los TLTRO III no tensionarán el sistema bancario español«. Habiendo pasado tres meses, la situación no ha cambiado.