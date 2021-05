Santander pagará dividendo a los accionistas que acudan a la opa de su filial mexicana

Banco Santander propondrá a los accionistas de su filial mexicana la aprobación de un dividendo de 0,45 pesos (0,018 euros) por acción en la junta que se celebrará el próximo 9 de junio. Esta cantidad no se descontará finalmente de la opa de 24 pesos por título ya anunciada, unos 0,98 euros al cambio actual.

La entidad explica esta decisión en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que también recuerda que la oferta que anunció en marzo, con la que quiere adquirir el 8,3% del capital de la filial que aún no controla, debe recibir el visto bueno de las autoridades correspondientes.

“Banco Santander anuncia su decisión de mantener, en caso de que la oferta se lance, un precio de 24 pesos mexicanos por cada acción de Santander México, y el equivalente en dólares de 120 pesos mexicanos respecto a cada ADS, con independencia del pago del dividendo por importe de 0,45 pesos por acción (2,25 pesos por American Depositary Share) que será sometido a votación por la asamblea de accionistas de Santander México a ser celebrada el 9 de junio de 2021”, dice el comunicado.

La opa todavía no ha comenzado

No obstante, la opa todavía no ha comenzado. El anuncio de este lunes se tan solo tiene fines informativos. El resto de términos del anuncio permanecen intactos, como el de cancelar la inscripción de las acciones de Santander México ante el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, de ser permitido, ante la Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos, y el de cancelar el listado de las acciones de Santander México en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York, tras la liquidación de la oferta.

La operación supondrá una inversión de unos 550 millones de euros para el Santander, y se cerrará, previsiblemente, “en el segundo o tercer trimestre de 2021”, se informó entonces.