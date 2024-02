Santander asegura unos resultados récord en 2024 pese al deterioro económico de sus cuatro mercados clave 

«Si 2023 ha sido bueno, 2024 será aún mejor». Así de claro habló Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ayer durante la presentación de los resultados anuales de la entidad cántabra. La máxima mandataria considera que el ejercicio venidero será aún más boyante de lo que lo ha sido 2023. La compañía cerró el curso pasado con más de 11.000 millones de beneficio.

Pese a los evidentes riesgos geopolíticos que salpican a la economía global, así como las perspectivas económicas que dan los principales organismos monetarios y casas de análisis, Botín cree que 2024 será un ejercicio en el que el banco será «más rentable, habrá un coste de riesgo similar al de 2023, habrá más eficiencia, y crecimiento en los ingresos«.

Con estas palabras, las métricas de la entidad, y las perspectivas de los principales indicadores de negocio reportadas por la propia firma bancaria, Botín no descarta que los beneficios de Santander superen los 12.000 millones de euros en 2024. «La cifra debería empezar por 12, pero esto no es un guidance. Las métricas están ahí, pero nosotros no compartimos una cifra concreta», expresó la máxima mandataria del banco.

Santander confía en ser la entidad más rentable en todos los mercados

Banco Santander ha revisado y ampliado algunos de los objetivos para este ejercicio pese a que en el horizonte amenazan los riesgos geopolíticos y las dificultades económicas en varios mercados clave en los que opera la entidad. El primero, España.

Varias casas de análisis estiman que la economía española se ralentizará en 2024, lo que tendrá un efecto claro en el negocio bancario, especialmente en la demanda de crédito y en los hipotéticos repuntes de la mora.

PwC, Funcas, Caixabank Research, Repsol, el FMI o la OCDE son algunas de las instituciones o entidades que rebajan el crecimiento económico del país para este nuevo curso. Todas ellas sitúan la evolución del PIB nacional entre el 1,4% y el 1,6%, lejos del crecimiento del 2,5% de 2023.

Santander ganó en España 2.371 millones de euros en 2023

Para Santander, España ha pasado a ser su principal mercado, aportando 2.371 millones de euros de beneficio al Grupo y disparando el margen de intereses hasta los 6.641 millones de euros. Atendiendo a lo que apuntan los analistas, los primeros recortes de tipos de interés, el estancamiento económico y los posibles repuntes de la mora deberían hacer mella sobre estas métricas.

Pese a esto, tanto Ana Botín, como Héctor Grisi, CEO de Santander, confían en que los resultados «son sostenibles» y el banco ha crecido de forma «sana». Para la presidenta, la entidad de origen cántabro ha realizado una performance extraordinaria en 2023.

El Banco Central de Brasil recorta el crecimiento de la economía

En Brasil, el segundo mercado más potente de Santander por ganancias cosechadas (1.921 millones de euros), las perspectivas tampoco son halagüeñas. De hecho, el Banco Central del país sudamericano rebajó el crecimiento del PIB hasta el 1,7% desde el 3% esperado en 2023, métrica que también secunda Cepal.

Santander tiene el punto positivo de ser la entidad principal de Brasil y de contar con unas métricas sólidas, basadas en la demanda crediticia al alza y una rentabilidad sana. Pese a ello, los signos de frenazo económico y la política monetaria aplicada por el supervisor brasileño deberían reducir los ingresos de la compañía.

Leer más: Santander ficha a un ex directivo de ING como consejero delegado de Openbank

El Banco Central de Brasil lleva reduciendo las tasas oficiales desde agosto, y todo apunta a que seguirá en la misma línea. Es por ello por lo que los márgenes de intereses deberían achicarse, minimizando los ingresos a nivel Grupo para Santander.

México cuenta con inputs positivos, pero hay sombras

México tampoco cuenta con una visión económica positiva para 2024 según las casas de análisis. El tercer mercado más potente para Santander -ganó 1.560 millones de euros en 2023- encara el nuevo ejercicio con una estimación a la baja de la OEDC, que redujo el crecimiento del PIB en 900 puntos básicos, hasta el 2,5% en 2024.

Pese a que la nación cuenta con inputs positivos, especialmente por ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, no todos los expertos confían en que el país centroamericano vaya a crecer por encima de lo visto en 2023.

El Banco Central de México mantiene las tasas oficiales sobre el 11,25%, umbral que, previsiblemente, podría beneficiar a Santander al tener una actividad crediticia notable, una morosidad controlada y unos tipos que podrían seguir canalizando los ingresos.

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, y Héctor Grisi, CEO de Banco Santander. Santander

Las tasas oficiales permanecen elevadas en Reino Unido

Reino Unido es el cuarto mercado más potente para la entidad española que podría sufrir un estancamiento económico en 2024. Por lo pronto, Santander ha obtenido 1.545 millones de euros de Reino Unido, cifra respaldada por los elevados tipos de interés y por una demanda crediticia sostenida pese al impacto monetario.

La OCDE recorta el crecimiento económico de Reino Unido en 2024 hasta el 0,2%, métrica que podría impactar ligeramente sobre el negocio bancario y, por ende, sobre las cuentas de Santander.

Hoy por hoy, es probable que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas oficiales al alza durante más tiempo que sus homólogos debido a que el proceso de subidas de tipos llegó más tarde y, por ello, calará más lentamente en la economía.

España, Brasil, México y Reino Unido suponen el 67% de los beneficios totales de Santander

Este es el punto favorable para la entidad santanderina. Aún ello, las proyecciones económicas no son todo lo positivas que le gustaría a la nación británica.

Estos cuatro mercados suponen más del 58% de los ingresos por intereses cosechados por Santander en 2023, y casi el 67% de los beneficios totales del Grupo. En todos ellos, Santander crece de forma sostenida y cuenta con una rentabilidad óptima. Pese a ello, de cumplirse las estimaciones económicas, las perspectivas de la presidenta podrían emborronarse.

Ana Botín confía en que 2024 sea un ejercicio récord para la entidad que preside, superando la barrera de los 12.000 millones de beneficio. El banco tiene motivos sólidos para lograrlo, pero también dependerá de cómo evolucionen las economías de sus principales mercados.