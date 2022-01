Santander vende bonos por 1.500 millones antes de presentar sus resultados de 2021

Santander ha cerrado una emisión de bonos sénior preferente por importe de 1.500 millones de euros antes de presentar sus cuentas anuales del ejercicio 2021 el próximo 2 de febrero. De esta manera, la entidad, en su debut en el mercado de renta fija en 2022, se suma a a las colocaciones de BBVA y Unicaja, entre otros bancos.

El precio inicial de referencia se situó entre los 50 y los 55 puntos básicos respecto al tipo de interés libre de riesgo –midswap– y quedó al cierre en los 35 puntos básicos, debido a que la demanda de los inversores ha ascendido a casi 3.000 millones de euros.

La empresa presidida por Ana Botín, aprovechando las buenas condiciones en el mercado, ha realizado la colocación antes de entrar en el periodo de black out, en el que no puede ejecutar operaciones de este tipo. Dichos bonos pagarán un cupón anual del 0,10% y contarán con un plazo de vencimiento de tres años, con opción de amortización al segundo año.

La semana pasada el grupo emitió bonos a través de Santander Consumer Finance (deuda senior preferente de 750 millones de euros) y de Santander UK (deuda senior no garantizada de 500 millones de libras esterlina). Sin embargo, esta es la primera vez que la entidad sale a captar financiación en 2022.