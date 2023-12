Slim se refuerza en Metrovacesa tras la auto-OPA de FCC y amplía distancias con BBVA

Carlos Slim afianza su posición como segundo máximo accionista de Metrovacesa y eleva la distancia con BBVA. El empresario mexicano ha engordado su participación en la firma inmobiliaria este viernes. Tal y como registra en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Control Empresarial de Capitales, sociedad con la que Slim pilota sus inversiones, tiene 21,191% de Metrovacesa. Según el informe recogido por el supervisor del mercado de valores español, la sociedad del empresario ha adquirido algo más de 382.000 acciones de la compañía cotizada con las que ha elevado su posición desde el 20,939% que tenía hasta el cerca del 21,20% que posee actualmente.

Atendiendo a que el precio medio de Metrovacesa en la sesión de este viernes ha sido de 8,90 euros, la compañía del mexicano ha desembolsado algo más de 3,4 millones de euros en ampliar su presencia en el accionariado de la inmobiliaria.

Dicho movimiento responde al gusto que tiene Carlos Slim por la sociedad inmobiliaria y, además, precede de la reciente auto-OPA que FCC ejecutó. El milmillonario mantiene la actividad en el mercado de valores español y agranda su presencia en Metrovacesa, compañía donde comparte el trono de los máximos accionistas con Banco Santander, que acumula más del 49% del capital, y con BBVA, cuya participación es del 20,849%, según recoge la CNMV.

El idilio entre Slim y Metrovacesa no es nuevo. Como ya informó este medio, la sociedad controlada por el magnate trató de hacerse con el 24% en marzo de 2022. Una operación con la que, pese a no alcanzar su objetivo, valió para que la compañía insertada en Inversora Carso, sociedad del mexicano, elevase su posición desde el 16% hasta más del 20%. Tanto BBVA como Santander defienden que sus respectivas posiciones en Metrovacesa no tienen ninguna pretensión estratégica. Es decir, son meras posiciones financieras, por lo que las entidades bancarias no descartarían una hipotética venta.

Santander y BBVA descartaron vender sus posiciones a Slim en 2022

En marzo de 2022, algunas casas de análisis, como Bank of America, detallaron que la oferta lanzada por Slim fue «insuficiente desde el punto de vista financiero». En lo que respecta a los vecinos de Slim en el accionariado de la compañía, Santander declinó la oferta puesto que el precio ofrecido no se ajustaba a lo que realmente vale la empresa, mientras que BBVA descartó la venta de su posición al tachar de «poco atractiva» la oferta presentada por Slim.

El magnate ha engordado su cartera en 110 millones de euros con su último movimiento en FCC

Ahora, el magnate está creciendo poco a poco en el capital de la firma liderada por Jorge Pérez de Leza. El empresario, quien es una de las personalidades conocidas en el parqué español, recientemente ha visto como su cartera crecía en 110 millones con su última apuesta en FCC.

Slim también crece en el accionariado de FCC

Slim elevó su posición en la compañía ya anunciada la auto-OPA, movimiento que, como suele ocurrir, ‘empujó’ al valor en Bolsa, revalorizando la posición del empresario.

Carlos Slim, máximo accionista de FCC. EFE

Con esta operación, Slim, como su sociedad, no solo han visto incrementada su cartera, sino que, además, cuentan con posiciones superiores a las que tenía antes de la auto-OPA en el accionariado de FCC.

Al hilo del gusto por el sector inmobiliario de Slim, el milmillonario ha realizado varias apuestas en compañías del sector. Además de Metrovacesa, en la cartera de inversiones de Inversora Carso destaca la posición de Realia, y las continuas apuestas que el magnate ha realizado en este sector con FCC.