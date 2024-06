Guerra en Solaria: los bajistas maniobran para tumbar los rumores de opa

Nunca llega una posible opa a gusto de todos. Solaria se ha visto envuelta en diversos rumores sobre una potencial venta. Esto disparó su valor en Bolsa (+10%), algo que perjudica a los fondos bajistas que tiene en su capital. Luego ha llegado la caída (-6%). Los intereses cruzados salpican el mercado de rumores.

Solaria está en el ojo del hucarán desde que a finales de la semana pasada algunos analistas financieros pusieran su nombre en el marco de una potencial opa. Surgieron algunos nombres, que ya han sido desmentidos, y la acción tuvo un rebote de casi dos dígitos.

Rápidamente han llegado las informaciones cruzadas que benefician a unos y otros, dependiendo de lo que haga la acción. Algunos de sus bajistas como Citadel Advisors y Marble Bar han movido ficha. Pero de nuevo pueden respirar tranquilos porque la potencial opa ha quedado en nada.

Nuevos informes de analistas alejan la posibilidad de una operación corporativa de gran calado. Sugieren, por contra, que Solaria podría estar implicada en algunos movimientos relacionados con su capital. También existe la posibilidad de alianzas con terceros, o algún tipo de captación de capital.

En todo caso, DTL Corporación (35%), la familia Díaz-Tejeiro, no tienen intención de perder el control de la compañía. Aunque las próximas semanas no serán sencillas. Los fondos bajistas, que ganan con la pérdida de valor de la compañía, no querrán que sigan aflorando rumores.

Tampoco les interesa que se transmita la buena salud estratégica de Solaria en la implantación de sus objetivos de despliegue renovable. Su apuesta en contra de la compañía, a corto plazo, solo es buena si se mantiene la supuesta incertidumbre sobre la captación de valor económico en este negocio.

El contexto de Solaria

Pero la realidad es dura para Solaria. En lo que va de año se ha dejado en el Ibex 35 más de un 30% de su valor. El analista de XTB, Joaquín Robles, asume que «esta pérdida de valor se debe a la caída de los precios, la subida de los tipos de interés y la menor inversión en proyectos renovables».

La receta es clara. «En primer lugar, el exceso de oferta en el mercado del gas, unido a las altas temperaturas ha alejado los temores sobre nuevos problemas en el suministro. Por otro lado, los altos tipos de interés han recortado los márgenes, este tipo de compañías son muy intensivas en capital y necesitan una gran financiación».

Añade el analista que «su elevado endeudamiento también las hace más vulnerables en este entorno de tipos [Solaria se acerca a los 1.000 M€]. Por último, las grandes perspectivas sobre el gasto en transición energética no han cumplido con las expectativas y de hecho grandes energéticas están adoptando una postura más prudente y solo realizando las inversiones con mayor retorno».