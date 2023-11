Evita estafas para el Black Friday: estas son las tarjetas más seguras para tus compras 

Quedan tan solo unos días para que llegue el Black Friday, una de las citas más esperadas para los amantes de los descuentos y las promociones. Y es que, son muchas las personas que tienen marcado en rojo en sus agendas el próximo 24 de noviembre, cuando podrán comprar a precios más reducidos que en otras épocas del año.

Teniendo en cuenta que cada vez son más los consumidores que optan por hacer sus compras por internet, en detrimento de los establecimientos comerciales físicos, conviene prestar especial atención a la hora de realizar estas operaciones y tomar algunas precauciones. Pues, los ciberdelincuentes aprovechan este tipo de promociones para acometer estafas.

Un factor esencial a la hora de prevenir este tipo de fraudes y evitar convertirse en víctima es contar con una tarjeta bancaria segura. Tras echar un vistazo al mercado, se evidencia que los consumidores disponen de opciones muy variadas con coberturas diversas. A continuación, te mostramos las tarjetas bancarias más seguras, según el comparador Helpmycash.

Tarjeta virtual de un solo uso

Una de las opciones para comprar por internet de forma segura es la tarjeta virtual de un solo uso, que comercializan entidades financieras como Revolut. Se trata de un producto financiero que consiste en una tarjeta digital que se renueva con un número de tarjeta nuevo y única, tras cada utilización por parte del cliente.

De esta manera, en el caso de que el usuario facilite sus datos financieros en algún tipo de estafa, o bien, un ciberdelincuente acceda a esta información sensible, no le serán de ninguna utilidad. Pues, la numeración obtenida por el estafador no será válida, al haber generado el banco un código completamente nuevo.

Durante épocas como las rebajas o el Black Friday las estafas se disparan. Foto: Freepik.

Para conseguir una tarjeta de estas características es indispensable abrir una cuenta bancaria Revolut en la entidad financiera. Al contratar el plan Standard, se puede acceder al servicio, además, sin pagar ningún tipo de comisión por la emisión o el mantenimiento del producto financiero.

Tarjetas con CVV dinámico

Otra de las alternativas para los consumidores a los que les inquietan las estafas que ponen en el punto de mira a quienes compran por internet son las tarjetas con CVV dinámico. Cabe recordar que se trata de un código conformado por hasta cuatro números, emplazado en el reverso de la tarjeta de crédito o débito.

BBVA es uno de los bancos que comercializa este tipo de tarjetas bancarias. Las personas interesadas en disponer de la tarjeta, habrán de contratar la Cuenta Online, que no conlleva el pago de ninguna comisión, ni tampoco requiere de vinculación alguna. De esta manera, obtendrán la tarjeta de débito Aqua, que no tiene ningún código de seguridad impreso.

De la misma manera que la tarjeta virtual de un solo uso, los estafadores lo tienen mucho más complicado para realizar un cargo no autorizado tras obtener las claves de los usuarios. Pues, en este caso, el CVV de la tarjeta bancaria se modifica de forma automática tras cada compra, si bien los usuarios lo pueden consultar desde la aplicación de BBVA.

Quienes se decanten por abrir la cuenta en la entidad financiera antes del Black Friday podrán disfrutar de una promoción, con la que se podrán llevar 50 euros de regalo. A lo largo del proceso de contratación de la cuenta, que será necesario llevar a cabo de forma online, los usuarios deberán introducir el código Tarjeta 50.

Al contratar la tarjeta, se pueden obtener 50 euros de regalo

No obstante, para recibir el regalo ofrecido por el banco también será necesario cumplir con otro requisito fijado por la entidad financiera. Concretamente, será indispensable realizar una compra de, como mínimo 50 euros. Eso sí, conviene no perder de vista el plazo, ya que se debe llevar a cabo como, máximo, durante los tres primeros meses.

Tarjetas prepago

Dentro del amplio abanico de opciones con que cuentan los consumidores, también destacan las tarjetas prepago. De una forma similar a los teléfonos de prepago, los usuarios pueden ingresar en la tarjeta la cantidad de dinero que tienen intención de gastarse y utilizarla hasta agotar el saldo.

Los usuarios pueden ingresar en la tarjeta solo el importe que van a gastar. Foto: Freepik.

Consecuentemente, en el caso de que un ciberdelincuente se haga con las credenciales para acceder a la tarjeta, únicamente podría gastar el saldo que el usuario haya decidido mantener en la tarjeta tras formalizar la compra en cuestión.

Banco Santander comercializa la tarjeta e-Cash. Se trata de un producto completamente virtual, por el cual no se paga ninguna comisión de emisión o recarga. Sin embargo, si no se llevan a cabo más de tres compras al año, la entidad financiera cobra comisiones de mantenimiento al cliente.