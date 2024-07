Telefónica se adjudica más de la mitad de las ayudas del Gobierno para desplegar 5G

Telefónica, Orange, Vodafone y la UTE (unión temporal de empresas) Avatel-Xfera han sido las adjudicatarias definitivas del programa UNICO Redes Activas para desplegar 5G en municipios pequeños de toda España. Las operadoras recibirán 508 millones de euros para dotar de cobertura 5G a más de 1,8 millones de habitantes de localidades de menos de 10.000 habitantes, en la que es ya la convocatoria de mayor cuantía destinada a un despliegue tecnológico en el país.

El reparto definitivo por provincias ha dejado a Telefónica como la empresa que mayor cuantía ha obtenido, recibiendo más de 298 millones de euros para equipar 4.123 emplazamientos, cifra que supone más de la mitad de las ayudas totales. Orange se ha colocado como la segunda empresa que más ayudas recibirá, superando los 115 millones de euros para habilitar de 5G a 1.505 antenas.

La tercera operadora beneficiada ha sido Vodafone, que ha obtenido más de 66 millones de euros con 1.220 emplazamientos asignados. Por su parte, la unión temporal entre Avatel y Xfera ha conseguido más de 28 millones para dotar de 5G a 482 emplazamientos.

La resolución definitiva publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado que va a aumentar el acceso a la cobertura 5G en cientos de municipios a través de 7.330 antenas por toda España, 174 de ellos de nueva creación. Además, el ministerio prevé dotar de cobertura a 30.000 kilómetros de la red de carreteras del país.

88 millones adicionales

Se trata de un programa financiado con los fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, y no ha sufrido cambios respecto a la resolución provisional. La inversión «proveerá del equipamiento activo, pasivo e infraestructuras necesarias para desarrollar esta tecnología en municipios de menos de 10.000 habitantes en los que no existe – y no está previsto en los próximos tres años- cobertura móvil de al menos 50 Mbps en sentido descendente», ha indicado el ministerio que dirige José Luis Escrivá.

Tras esta convocatoria, el Gobierno pretende lanzar una segunda edición de este programa «de forma inminente» con casi 88 millones adicionales destinados a zonas que no habían sido seleccionadas en ésta. El ministerio explica que ya se ha iniciado el trabajo de mapeo de actuaciones junto a las operadoras para localizar las zonas no seleccionadas, con el objetivo de lanzar una orden de bases con unos términos muy parecidos a los que se ha regido en la primera convocatoria.

Por su parte, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha remarcado que esta resolución definitiva “es una demostración más de cómo el Gobierno está vertebrando nuestro país tecnológicamente, llegando a los casi dos millones de españoles que viven en municipios pequeños, y en sus visitantes. Tras este despliegue, podrán acceder a las posibilidades que el 5G ofrece y aplicarlas en actividades agrícolas, industriales, turísticas o a la mejora cualitativa de sus servicios públicos prestados de forma más eficiente y precisa”.