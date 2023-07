Telefónica encalla con la revisión de su plan estratégico un año después

Telefónica avanza en el cumplimiento de su ‘plan estratégico’. Un ejemplo ha sido la operación de desinversión en Perú donde, además, amortizan deuda por valor de 200 M€. El problema, sin embargo, es que este movimiento pertenece al plan que la compañía trazó en 2019, y que se mantiene vigente. Todo ello con varias crisis de por medio que desvirtúan la nueva realidad de la compañía.

Y es que, en un lugar remoto de la memoria se encuentra aquella tarde de 2019 cercana al invierno cuando el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, convocó de urgencia a la prensa para presentar el Plan Estratégico 2020/22. El operador azul se acercaba al cumplimiento de su aniversario, y el máximo directivo de la compañía quería dar un giro radical.

Salida de Latam, otorgar a la infraestructura el valor que se merece y reducción de deuda. De estos pilares, el saneamiento de la caja ha sido lo más relevante. Porque todo lo demás ha tenido que sobrevivir con una pandemia sanitaria a nivel mundial y una crisis energética que ha derivado en una tensión de precios histórica.

Por este motivo Telefónica entendió en otoño de 2022 que debía, y tocaba, elaborar su nuevo Plan Estratégico 2023/25. Para ello se puso en manos de su habitual consultora en este ámbito, McKinsey, y dejó claro que, en primer lugar, había que reflejar la situación macroeconómica del contexto actual. Luego, desarrollar los siguientes pasos.

Pero algo se ha atascado. Según explican a ECONOMÍA DIGITAL fuentes del mercado, la compañía dirigida por Álvarez-Pallete no termina de tener claro qué hacer con la empresa que han desarrollado ahora mismo después de todos los movimientos. Es decir, Telefónica es un gigante de las telecomunicaciones a nivel europeo, y con una gran presencia en Latinoamérica. Pero las dinámicas del sector van en otra dirección. Agilidad, servicios y menos redes.

Telefónica debe decidir

Ante esta situación, el nuevo ‘plan estratégico’ debe abordar, en mercados como España, qué hacer con un despliegue de fibra óptica (FTTH) que ahora mismo permea ya casi toda España. Y esa es la clave. Fuentes consultadas por este medio recuerdan que Telefónica ya ha alcanzado sus picos máximos de gasto de capital en el desarrollo de la hoja de ruta desde 2020. Y, además, el despliegue de 5G no requiere tanta intensidad de capital.

Por eso, ha llegado la hora de pasar del Capex a mirar el Opex. Y aquí es donde han surgido las dudas. La operación de Perú pone de manifiesto que la compañía, al menos en Latam, seguirá con la senda de desinversión. Lo que suceda en otros mercados está por ver.

En España, un ejemplo lo ha representado la entrada de socios en la infraestructura de fibra en zonas rurales. Asimismo, la red troncal de fibra en el resto del país está, supuestamente, en venta. Pero la compañía no ha vuelto a hacer referencia a la situación.

Eso, precisamente, es lo que debe resolver el nuevo Plan Estratégico 2022/25. Telefónica está a un parto (9 meses) de cumplir 100 años. Así, como en un efecto ‘Benjamin Button’, el operador azul quiere ser más joven que nunca cuando cumple un siglo.

Para ello, hace pocos días ha dado un poder muy importante su ‘hacker’ particular, Chema Alonso, con el desarrollo de la división Telefónica Innovación Digital. De igual manera, Telefónica Tech sigue creciendo a su ritmo, y también falta aclarar su futuro. Pero de nuevo, todo eso depende de establecer una hoja de ruta concreta.

En este sentido, Álvarez-Pallete explicó a principios de año, durante la presentación de los resultados financieros de 2022, que el actual ‘plan estratégico’ podía ser revisado. Por ello, entendía que no era urgente. Sin embargo, el mercado necesita saber de Telefónica cuáles serán sus próximos pasos. Sobre todo, porque en mercado como el español no quedan más zonas donde llevar red. Y los clientes no terminan de entrar. La decisión se debe tomar.